Redmagic 11 Pro è uno dei migliori smartphone da gaming sul mercato: risparmia con il codice sconto dedicato

Questo gaming phone di nuova generazione è progettato per offrire prestazioni estreme e un'esperienza di gioco mobile senza compromessi. Il protagonista è lo splendido display Full AMOLED FHD+ da 6,85" in risoluzione 1.5K (2688 x 1216 pixel), capace di raggiungere una frequenza di aggiornamento di 144Hz .

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante sullo smartphone da gaming Redmagic 11 Pro che cala di prezzo grazie all'applicazione del coupon ITCD55 dal valore di 55€ per un costo totale e finale d'acquisto di 576,03€ . Puoi acquistare lo smartphone direttamente tramite questo link .

Ulteriori dettagli

Sotto la scocca troviamo il potentissimo Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da 12GB di RAM e 256GB di archiviazione UFS 4.1 Pro, una combinazione pensata per gestire senza sforzo titoli AAA, multitasking avanzato e download pesanti. La CPU con clock fino a 4,6 GHz e la GPU di ultima generazione garantiscono prestazioni elevate e stabili.

Fondamentale il sistema di raffreddamento multidimensionale, che utilizza metallo liquido e una ventola turbo integrata ultra silenziosa, mantenendo basse le temperature anche sotto stress. La connettività è al top con 5G SA/NSA e Wi-Fi 7. La batteria è da 7200 mAh con ricarica rapida 90W e wireless 80W. Per saperne di più, dai un'occhiata alla nostra recensione.