REDMAGIC 11 Pro, la recensione del primo gaming phone con raffreddamento a liquido

Il tutto mantenendo il focus sull'evoluzione tecnologica e soprattutto confermando una fascia di prezzo assolutamente invitante per la media del settore, nonostante un leggero aumento del listino : parliamo di 699€ per la versione 12/256 GB, 799€ per quella da 16/512 GB e 999€ per il taglio da 24 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione. Andiamo dunque a scoprire quali sono le novità messe in campo da REDMAGIC 11 Pro e vediamo se si può candidare come il miglior gaming phone sulla piazza .

Se già nel mondo degli smartphone le vere innovazioni vanno cercate con il lumicino, nel segmento dei gaming phone è ancora più difficile smuovere lo status quo, con dispositivi che nel momento in cui offrono performance superiori ai competitor hanno già assolto a gran parte del loro scopo. Per tali ragioni, in questa recensione del REDMAGIC 11 Pro apprezziamo il tentativo di Nubia di non limitarsi a fare il compitino, sforzandosi almeno in parte di sopperire alle lacune dei precedenti modelli.

Per quanto riguarda la dotazione di accessori , il sample che abbiamo ricevuto comprendeva anche un alimentatore da 80 W che però non dovrebbe far parte dell'edizione destinata alla vendita, in conformità con le normative europee: di sicuro la confezione conterrà un cavo USB-C e una cover rigida in silicone un po' meno dozzinale di quelle degli anni passati ma non proprio ideale per look e comodità.

Non è solo la ventola ad essere stata riprogettata, dato che per la prima volta nella storia della gamma REDMAGIC 11 Pro può vantare una certificazione IPX8 che garantisce resistenza a schizzi d'acqua e brevi immersioni: non siamo ai livelli più alti della categoria (e quella X significa che non c'è una comprovata protezione contro la polvere) ma il passo in avanti è comunque lodevole.

REDMAGIC 11 Pro si vanta poi di essere il primo smartphone prodotto in massa a vantare un sistema di raffreddamento a liquido denominato AquaCore, costituito da una micro-pompa che fa circolare un refrigerante lungo le zone più sensibili della componentistica attraverso dei piccoli condotti tagliati a laser. Il tutto unito alla consueta camera di vapore, ad una piastra in metallo liquido e all'iconica ventola di raffreddamento finalmente resistente ad acqua e polvere, che oltretutto vede aumentare la sua velocità fino a un massimo di 24.000 RPM.

Si aggiorna anche il chip proprietario REDMAGIC RedCore con la nuova versione R4, ma non cambiano le sue funzioni: si tratta di un componente che solleva il processore da alcuni compiti secondari e si occupa degli effetti personalizzabili per i vari giochi, di gestire la super risoluzione 2K e di ottimizzare la batteria, dando una mano anche a contenere le temperature.

Nuova è per l'appunto anche l'unità di elaborazione grafica, una Adreno 840 che porta la velocità di clock a 1.2 GHz e supporta l'applicazione di ray tracing avanzato. Inalterati invece i tagli di memoria, che si confermano da 12/256 GB, 16/512 GB o addirittura 24 GB/1 TB con RAM di tipo LPDDR5T e spazio di archiviazione UFS 4.1 Pro: anche in questo caso parliamo del meglio che la tecnologia possa attualmente offrire.

REDMAGIC 11 Pro non poteva che presentarsi ai nastri di partenza con il chipset più avanzato attualmente in circolazione, ovvero il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 . Si tratta della terza generazione di processori octa core con architettura Oryon, basati su un processo produttivo a 3 nanometri e con la promessa di incrementi tra il 20 e il 35% sulla precedente generazione per quanto riguarda performance ed efficienza di CPU e GPU.

Stesso discorso per la cornice in alluminio , che offre la consueta disposizione degli elementi: sulla destra c'è il tasto di accensione circolare, uno sfiato per l'aria, lo slider rosso per attivare la modalità gaming e i due tasti dorsali capacitivi, sulla sinistra troviamo un'ulteriore griglia di raffreddamento e il bilanciere per il volume, in alto lo speaker secondario e il jack audio da 3,5 mm e in basso l'altoparlante principale, la porta USB-C e il carrellino per ospitare un massimo di due nanoSIM.

Oltre alla trama della cover posteriore, un altro dettaglio inedito riguarda il modulo fotocamere, con il flash e il sensore di servizio da 2 MP che trovano spazio in due oblò del tutto simili a quelli delle due fotocamere e della ventola di raffreddamento.

Disponibile nelle nuove colorazioni Cryo, Nightfreeze e Subzero, REDMAGIC 11 Pro trova proprio in queste ultime due le più marcate differenze rispetto ai modelli precedenti, con alcune porzioni dei condotti contenenti il liquido di raffreddamento che sono visibili sulla scocca in vetro : non esattamente il massimo dell'eleganza e della sobrietà, ma di sicuro un segno distintivo rispetto al passato. Va però segnalato che le superfici dello smartphone trattengono davvero molto le impronte .

REDMAGIC 11 Pro non reinventa la ruota in termini estetici, mantenendo i profili squadrati e la totale assenza di elementi in rilievo che caratterizza la gamma dai tempi della serie 8: un'idea di design che a nostro personale modo di vedere non è invecchiata benissimo e che meriterebbe una rinfrescata, ma che conferisce d'altro canto al dispositivo un look a suo modo unico.

Sul fronte del display, REDMAGIC 11 Pro cambia poco le carte in tavola rispetto al precedente modello, confermando sostanzialmente l'ottima dotazione messa in campo dal produttore cinese lo scorso anno. Lo schermo è dunque un AMOLED BOE da 6.85 pollici con risoluzione FHD+ 2688 x 1216 e il solito notevolissimo rapporto schermo-corpo del 95.3% ottenuto grazie a cornici spesse appena 1.25 mm.

Fotocamere

Per ciò che concerne il comparto fotografico, REDMAGIC 11 Pro non cambia le carte in tavola rispetto al predecessore, confermando in toto la dotazione dello scorso anno: nel modulo posteriore troviamo dunque una principale da 50 MP, un'ultra grandangolare sempre da 50 MP e una macro da 2 MP, mentre la frontale è la solita 16 MP incastonata sotto lo schermo.

Come sempre quando si parla della gamma REDMAGIC, le foto non sono certamente il piatto forte della casa, con un livello qualitativo assolutamente non paragonabile a quello della stragrande maggioranza degli smartphone sulla stessa fascia di prezzo: tuttavia la situazione è più che decorosa per quelle che possono essere delle esigenze fotografiche medie.

La principale da 50 MP è certamente la migliore del lotto, capace di realizzare scatti dotati di buona nitidezza e quantità di dettaglio, anche se la gamma dinamica non è molto ampia e i colori denotano un contrasto piuttosto spinto. Apprezzabile anche la resa in modalità notturna, e l'obiettivo se la cava discretamente anche negli spazi chiusi.

L'ultra grandangolare da 50 MP non è invece entusiasmante, soprattutto se si considera una risoluzione più alta della media: le foto sono perfettamente utilizzabili, con poche distorsioni e una certa coerenza di colori con la principale, ma il dettaglio è quello che è e di notte i problemi aumentano.

La frontale da 16 MP incastonata sotto lo schermo non può evidentemente competere con dei sensori tradizionali, e l'indubbio vantaggio di avere un display libero da interruzioni ha come rovescio della medaglia dei selfie tutt'altro che eccezionali: va però detto che nel corso degli anni la situazione è costantemente migliorata, per quanto permangano dei problemi soprattutto con la gestione dei bagliori e dei riflessi.

Per quanto riguarda la componente video, anche in questo caso la situazione è identica a quella della serie precedente: REDMAGIC 11 Pro può registrare a un massimo di 8K a 30 FPS con entrambi i sensori posteriori, mentre a 4K si ha la possibilità di scegliere tra 30 e 60 FPS e approfittare anche di una convincente stabilizzazione elettronica. La qualità dei filmati è discreta, cosa che purtroppo non si può dire della fotocamere frontale che si ferma a 1080p a 30 FPS con risultati che lasciano molto a desiderare.