La Springfield de I Simpson e di Fortnite a confronto in un video: la cura per i dettagli è incredibile

Per l'occasione ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video comparativo tra la città originale e quella ricreata in cel-shading all'interno del gioco. Il risultato? Una fedeltà visiva sorprendente, che dimostra una cura maniacale per i dettagli.

Come guardare un episodio della serie animata… ma imbracciando un fucile

Il confronto parte naturalmente dalla casa dei Simpson al 742 di Evergreen Terrace. Colpisce la precisione con cui sono stati riprodotti gli esterni e gli interni, in particolare il celebre salotto con divano e TV. Ci sono persino le impronte di Spider-Pork sul soffitto e la casa sull'albero di Bart, ricostruite con grande attenzione.

Il resto di Springfield non è da meno: dalla taverna di Boe al Krusty Burger, dalla centrale nucleare dove lavora Homer (con tanto di ciambelle tattiche sul pannello di controllo) al deposito di pneumatici perennemente in fiamme, ogni ambientazione iconica è stata ricreata quasi 1:1, con gisto alcune modifiche per renderle funzionali come campo di battaglia per i match di Fortnite.

Il crossover tra I Simpson e Fortnite durerà per un mese intero, fino all'inizio della Stagione 7, e darà modo ai giocatori di aggiungere alla propria raccolta costumi, emote, e altri oggetti per la personalizzazione a tema.