Call of Duty Black Ops 7: la data di uscita di Campagna e Zombies verrà anticipata, almeno per alcuni?

Si continua a parlare di un possibile anticipo della data di uscita di Campagna e modalità Zombies per Call of Duty: Black Ops 7, con alcuni indizi che sembrano indicare questa possibilità, forse legata ai bonus delle edizioni speciali.

Per primo, a riportare la questione, è stato l'account X PlayStation Game Size, che riporta informazioni sulle dimensioni e le date di lancio e installazione dei giochi, il quale aveva riferito che Campagna e Zombies di Call of Duty: Black Ops 7 erano riportate per il 10 novembre su PlayStation Store, invece del 14 novembre.

Tale informazione è stata segnalata come un possibile errore nel database dello store di Sony, tuttavia, coincide con un altro report che sembra corroborare l'idea di un accesso anticipato per tali elementi del gioco.