Call of Duty Black Ops 7: la data di uscita di Campagna e Zombies verrà anticipata, almeno per alcuni?

Si continua a parlare di un possibile anticipo della data di uscita di Campagna e modalità Zombies per Call of Duty: Black Ops 7, con alcuni indizi che sembrano indicare questa possibilità, forse legata ai bonus delle edizioni speciali.
Per primo, a riportare la questione, è stato l'account X PlayStation Game Size, che riporta informazioni sulle dimensioni e le date di lancio e installazione dei giochi, il quale aveva riferito che Campagna e Zombies di Call of Duty: Black Ops 7 erano riportate per il 10 novembre su PlayStation Store, invece del 14 novembre.
Tale informazione è stata segnalata come un possibile errore nel database dello store di Sony, tuttavia, coincide con un altro report che sembra corroborare l'idea di un accesso anticipato per tali elementi del gioco.
Due indizi cominciano a fare una prova?
La seconda segnalazione arriva infatti da alcune fonti come Forbes, che riferiscono i contenuti di alcune delle edizioni speciali di Call of Duty: Black Ops 7, tra i quali si trova in effetti anche un accesso anticipato di 72 ore.
In particolare, l'Edizione Cassaforte dovrebbe consentire agli acquirenti di accedere ad alcuni elementi del gioco tre giorni prima, dunque intorno al 10-11 novembre, cosa che corrisponderebbe a quanto riferito anche dalla fonte precedente.
La cosa strana è che un'informazione del genere normalmente viene diffusa con un buon anticipo dai publisher, e in questo caso Activision avrebbe probabilmente puntato sull'accesso anticipato per spingere le prenotazioni di tale edizione del gioco, cosa che invece per ora non è avvenuta.
In ogni caso, rimaniamo in attesa di eventuali informazioni ufficiali da parte dell'editore e degli sviluppatori, con la data di uscita che al momento resta fissata per il 14 novembre.
Di recente abbiamo visto tre nuovi trailer sui Sostituti di Call of Duty: Black Ops 7, mentre il gioco dovrebbe avere matchmaking aperto e lobby persistenti al lancio.