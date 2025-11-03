HomePod Mini e Apple TV in arrivo a breve: saranno il primo banco di prova per la nuova Siri

Secondo alcune indiscrezioni, molto presto potrebbero arrivare nuovi prodotti Apple TV e HomePod mini. I due dispositivi dovrebbero mettere in mostra in anteprima le funzionalità della nuova Siri e di Apple Intelligence, su cui l'azienda continua a lavorare nonostante difficoltà e sfide. Come vi abbiamo già anticipato in un articolo precedente, infatti, la nuova Siri dovrebbe basarsi su Google Gemini e debutterà a marzo del 2026. Tuttavia, i nuovi dispositivi in arrivo potrebbero fungere da banco di prova. Vediamo meglio i dettagli.
Nuovi dispositivi in arrivo?
A riportare queste informazioni è stato Mark Gurman di Bloomberg, attraverso la newsletter "Power On". I negozi Apple starebbero pianificando un aggiornamento notturno per la serata dell'11 novembre, dopo la chiusura. Pare che verranno fatte delle modifiche agli espositori e al posizionamento dei nuovi prodotti, segno che l'azienda potrebbe distribuire nuovi modelli di Apple TV e HomePod Mini.
Potrebbe trattarsi di un semplice cambiamento legato alle "imminenti" festività natalizie, secondo Gurman, ma è possibile che sia correlato all'arrivo dei nuovi prodotti. Quest'ultimi potrebbero arrivare anche prima del debutto effettivo di Siri, quindi entro la fine del 2025 o poco dopo. I nuovi dispositivi mostreranno in anteprima le funzionalità di Siri e Apple Intelligence, offrendo agli utenti un'idea concreta dei cambiamenti introdotti.
Chiaramente si tratta di informazioni da prendere con le pinze in attesa di conferme o smentite, sebbene la fonte sia molto affidabile. Vi aggiorneremo quindi non appena avremo ulteriori informazioni concrete.
I piani per la nuova Siri
Apple sta preparando una nuova versione di Siri basata su Google Gemini. L'assistente dovrebbe essere alimentato da un modello Gemini in background, con interfaccia utente Apple, quindi i servizi Google e le funzionalità di Gemini non saranno realmente disponibili. Tuttavia, secondo Gurman, non c'è alcuna garanzia che funzionerà senza intoppi o che potrà riparare anni di danni.