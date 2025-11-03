HomePod Mini e Apple TV in arrivo a breve: saranno il primo banco di prova per la nuova Siri

Secondo alcune indiscrezioni, Apple potrebbe annunciare a breve nuovi modelli di Apple TV e HomePod mini, pronti a mostrare le funzionalità aggiornate di Siri e Apple Intelligence.

Secondo alcune indiscrezioni, molto presto potrebbero arrivare nuovi prodotti Apple TV e HomePod mini. I due dispositivi dovrebbero mettere in mostra in anteprima le funzionalità della nuova Siri e di Apple Intelligence, su cui l'azienda continua a lavorare nonostante difficoltà e sfide. Come vi abbiamo già anticipato in un articolo precedente, infatti, la nuova Siri dovrebbe basarsi su Google Gemini e debutterà a marzo del 2026. Tuttavia, i nuovi dispositivi in arrivo potrebbero fungere da banco di prova. Vediamo meglio i dettagli.

Nuovi dispositivi in arrivo? A riportare queste informazioni è stato Mark Gurman di Bloomberg, attraverso la newsletter "Power On". I negozi Apple starebbero pianificando un aggiornamento notturno per la serata dell'11 novembre, dopo la chiusura. Pare che verranno fatte delle modifiche agli espositori e al posizionamento dei nuovi prodotti, segno che l'azienda potrebbe distribuire nuovi modelli di Apple TV e HomePod Mini. Apple HomePod Mini Potrebbe trattarsi di un semplice cambiamento legato alle "imminenti" festività natalizie, secondo Gurman, ma è possibile che sia correlato all'arrivo dei nuovi prodotti. Quest'ultimi potrebbero arrivare anche prima del debutto effettivo di Siri, quindi entro la fine del 2025 o poco dopo. I nuovi dispositivi mostreranno in anteprima le funzionalità di Siri e Apple Intelligence, offrendo agli utenti un'idea concreta dei cambiamenti introdotti. iOS 26.1 è pronto, arriva oggi l'aggiornamento su iPhone e gli altri OS Apple: tutte le novità attese Chiaramente si tratta di informazioni da prendere con le pinze in attesa di conferme o smentite, sebbene la fonte sia molto affidabile. Vi aggiorneremo quindi non appena avremo ulteriori informazioni concrete.