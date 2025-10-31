I Sostituti di Call of Duty: Black Ops 7 sono protagonisti di tre nuovi trailer

Activision ha pubblicato tre nuovi trailer con i Sostituti di Call of Duty: Black Ops 7, che hanno visto per l'occasione anche il ritorno dallo spazio di Peter Stormare, giusto in tempo per uno spettacolare... gender reveal.

La squadra dei Rimpiazzatori, ora in tre considerando anche Terry Crews e Nikki Glaser, si è quindi cimentata con altre due delicate sostituzioni, andando a colloquio con la preside di un istituto scolastico e vestendo poi i panni degli arbitri di una partita di basket giovanile.

Continua dunque con entusiasmo e tanta ironia la campagna promozionale per il nuovo capitolo della serie Activision, che punta a ribadire lo status di Call of Duty come appuntamento irrinunciabile di ogni autunno... al punto da assoldare qualcuno che ci sostituisca al lavoro.

Nel frattempo si avvicina a grandi passi l'uscita di Black Ops 7, che come sappiamo sarà disponibile a partire dal 14 novembre su PC, PlayStation e Xbox.