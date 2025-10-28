Call of Duty è ancora più giocato di Battlefield 6 su console, in USA

Con la grande accoglienza ricevuta tra critica e pubblico, si pensava che Battlefield 6 potesse ribaltare completamente la situazione a proprio favore ma sembra che Call of Duty continui ad essere più giocato del titolo EA in USA, su console.
L'informazione deriva dalla classifica sul coinvolgimento dei giocatori, che fa parte delle informazioni diffuse dalla compagnia Circana, punto di riferimento per quanto riguarda i dati sulle vendite e sull'andamento del mercato dei videogiochi in USA.
La classifica sull'"engagement" non riguarda le vendite, bensì il coinvolgimento dei giocatori, ovvero la quantità di ore passare online sui giochi, attraverso un sistema di tracciamento che è ovviamente parziale ma significativo dell'andamento generale dei titoli online.
Battlefield 6 resta ampiamente sotto a Call of Duty
I dati relativi alle console nella settimana compresa tra il 13 e il 19 ottobre, ovvero quella che ha visto il lancio di Battlefield 6, mostrano un andamento piuttosto standard tra i titoli più giocati online, nonostante l'arrivo del gioco EA.
Battlefield 6 si è piazzato settimo nella classifica PlayStation e sesto in quella Xbox, mentre Call of Duty HQ, ovvero l'applicazione che comprende Call of Duty, risulta seconda su entrambe le console.
È vero che Call of Duty comprende sia Warzone che Call of Duty: Black Ops 6 (e presto Call of Duty: Black Ops 7), ma nei primi giorni di lancio di Battlefield 6, visti anche i grandi risultati ottenuti da questo su Steam, si poteva pensare a un ribaltamento della situazione che non c'è stato, evidentemente.
Questo sembra dimostrare che Battlefield tenda ad avere più pubblico su PC, mentre gli utenti console siano più legati a Call of Duty, almeno in USA. Bisogna peraltro considerare che Call of Duty: Black Ops 6 è ormai uscito da un anno e sta per arrivare il nuovo capitolo.