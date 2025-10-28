Call of Duty è ancora più giocato di Battlefield 6 su console, in USA

Battlefield 6 resta ampiamente sotto a Call of Duty

I dati relativi alle console nella settimana compresa tra il 13 e il 19 ottobre, ovvero quella che ha visto il lancio di Battlefield 6, mostrano un andamento piuttosto standard tra i titoli più giocati online, nonostante l'arrivo del gioco EA.



Battlefield 6 si è piazzato settimo nella classifica PlayStation e sesto in quella Xbox, mentre Call of Duty HQ, ovvero l'applicazione che comprende Call of Duty, risulta seconda su entrambe le console.

È vero che Call of Duty comprende sia Warzone che Call of Duty: Black Ops 6 (e presto Call of Duty: Black Ops 7), ma nei primi giorni di lancio di Battlefield 6, visti anche i grandi risultati ottenuti da questo su Steam, si poteva pensare a un ribaltamento della situazione che non c'è stato, evidentemente.

Questo sembra dimostrare che Battlefield tenda ad avere più pubblico su PC, mentre gli utenti console siano più legati a Call of Duty, almeno in USA. Bisogna peraltro considerare che Call of Duty: Black Ops 6 è ormai uscito da un anno e sta per arrivare il nuovo capitolo.