Il gioco gratis di Epic Games Store del 26 dicembre è un'avventura da vivere in compagnia

Il Natale è passato ma Epic Games Store continua anche oggi con la sua iniziativa natalizia e propone un altro regalo: il gioco gratis del 26 dicembre è dunque svelato e disponibile da ora e si tratta di un'avventura da vivere in compagnia, essendo We Were Here Together.

Potete scaricare il gioco a questo indirizzo: effettuando il login con le vostre credenziali di Epic Games Store, potete riscattare Paradise Killer gratuitamente e questo entrerà a far parte della vostra libreria, rimanendo disponibile anche dopo il periodo di promozione, purché sia stato riscattato entro queste 24 ore.

We Were Here Together rimarrà disponibile gratuitamente solo fino alle ore 16:59 di domani, quando verrà sostituito poi dal prossimo regalo di Epic Games Store, che come al solito verrà svelato e messo a disposizione alle 17:00 in punto.