Il gioco gratis di Epic Games Store del 26 dicembre è un'avventura da vivere in compagnia

Il Natale è passato ma Epic Games Store continua anche oggi con la sua iniziativa natalizia e propone un altro regalo: il gioco gratis del 26 dicembre è dunque svelato e disponibile da ora e si tratta di un'avventura da vivere in compagnia, essendo We Were Here Together.
Potete scaricare il gioco a questo indirizzo: effettuando il login con le vostre credenziali di Epic Games Store, potete riscattare Paradise Killer gratuitamente e questo entrerà a far parte della vostra libreria, rimanendo disponibile anche dopo il periodo di promozione, purché sia stato riscattato entro queste 24 ore.
We Were Here Together rimarrà disponibile gratuitamente solo fino alle ore 16:59 di domani, quando verrà sostituito poi dal prossimo regalo di Epic Games Store, che come al solito verrà svelato e messo a disposizione alle 17:00 in punto.
Una strana avventura cooperativa
Il gioco gratis del 26 dicembre su Epic Games Store si adatta perfettamente al periodo, visto che ci trasporta in un'ambientazione invernale e ci spinge a interagire con altri utenti, in particolare con un secondo giocatore visto che We Were Here Together funziona solo in modalità multiplayer cooperativa.
Si tratta di un'avventura nella quale dobbiamo risolvere enigmi collaborando con un compagno, fondandosi sulla capacità di comunicare e cooperare, che diventano fondamentali per poter riuscire a fuggire da un'inquietante ambientazione.
Tutto ha inizio con un razzo di emergenza che illumina il cielo e una richiesta di aiuto che ci fa risvegliare da un sogno inquieto: gli altri membri della spedizione in Antartide sono in pericolo, e noi dovremo collaborare con un nostro compagni per far partire una missione di soccorso.
In mezzo alle distese glaciali dell'Antartide si trova un misterioso e oscuro maniero chiamato Castle Rock, le cui origini non sono note ma sembrano risalire al medioevo, ma che nasconde al suo interno degli aspetti decisamente inquietanti.
Utilizzando l'arguzia e comunicando in maniera continuativa con il nostro compagno di gioco attraverso i walkie-talkie dobbiamo cercare di risolvere i vari enigmi all'interno del castello, tra comunicazione efficace e lavoro di squadra, per riuscire a sfuggire da questo sinistro luogo.
Insomma, potrebbe essere il gioco ideale da sperimentare in queste giornate, fra il freddo invernale e la possibilità di connettersi con qualche amico con cui giocare a questo stimolante titolo in stile rompicapo, in attesa di conoscere il prossimo regalo di Epic Games Store che arriverà il 27 dicembre.