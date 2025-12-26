Sid Meier racconta la sua carriera e la nascita di Civilization nella nuova intervista di VGP Play

Continuano gli approfondimenti dedicati al mondo videoludico da parte della piattaforma italiana VGP Play , che questa volta propone una video intervista a Sid Meier , il papà della celebre serie strategica Civilization e una delle figure più influenti nella storia del game design.

Dalla fondazione di MicroProse al successo di Civilization

Nell'intervista Meier racconta come tutto sia iniziato quasi per caso, con una sfida a Red Baron che segnò l'inizio della collaborazione con Bill Stealey. Da lì prende forma il racconto della nascita di MicroProse, frutto dell'incontro tra due visioni complementari: da un lato l'esperienza di volo reale e l'approccio imprenditoriale di Stealey, dall'altro l'attenzione di Meier per i sistemi di gioco e il design.

C'è spazio anche per il dietro le quinte di Civilization, nato dalle discussioni con Bruce Shelley durante i viaggi in treno per Railroad Tycoon, quando l'idea di un gestionale dei trasporti iniziò a trasformarsi in un progetto capace di raccontare l'evoluzione di un'intera civiltà. Meier condivide inoltre la sua celebre regola del "un terzo, un terzo, un terzo", principio che secondo lui permette di mantenere l'equilibrio tra familiarità, innovazione e novità assoluta. A chiudere, una riflessione sul cuore di Civilization: un gioco che non impone un percorso, ma offre scelte e conseguenze, trasformando ogni partita in una storia diversa.

Potrete guardare Sid Meier: Nato per creare Videogiochi a questo indirizzo tramite VGP Play. Per chi non lo sapesse, si tratta di una piattaforma italiana che, previa registrazione gratuita, mette a disposizione una ricca libreria di speciali, approfondimenti e video‑interviste a figure di spicco del settore, imperdibili per tutti gli appassionati.