0

Nobuo Uematsu in concerto a Roma: guarda l'esibizione del celebre compositore di Final Fantasy su VGP Play

Riviviamo le emozioni del primo concerto in Italia di Nobuo Uematsu grazie allo speciale di VGP Play, che include anche interviste al celebre compositore della serie Final Fantasy e la sua band conTIKI.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   01/10/2025
Nobuo Uematsu

Lo scorso 7 marzo è stata una giornata storica gli appassionati di musica videoludica grazie al primo concerto italiano del leggendario compositore Nobuo Uematsu e della sua band conTIKI.

Ora potrete rivivere l'evento in streaming su VGP Play accompagnato da un'intervista esclusiva al papà delle musiche di Final Fantasy grazie allo speciale "Uematsu: Le Melodie di Final Fantasy".

Un contenuto imperdibile per i fan di Nobuo Uematsu

L'esibizione si è tenuta all'Auditorium Conciliazione di Roma, segnando il debutto italiano della formazione composta da Michio Okamiya alla chitarra, Chihiro Fujioka alle percussioni, Xiao alla voce e lo stesso Uematsu alle tastiere. Un'occasione unica per ascoltare alcuni dei brani più iconici della saga Final Fantasy, reinterpretati con nuovi arrangiamenti tratti dall'album Modulation - FINAL FANTASY Arrangement Album.

VGP Play presenta un'intervista a Soyo Oka, compositrice di storiche musiche per Nintendo VGP Play presenta un'intervista a Soyo Oka, compositrice di storiche musiche per Nintendo

Durante il concerto, il pubblico ha potuto emozionarsi con versioni inedite di pezzi come Terra's Theme (da Final Fantasy 6), To Zanarkand e Suteki da ne (FF 10) e Melodies of Life (FF 9), in un'atmosfera intima e coinvolgente che ha celebrato la carriera di uno dei più influenti compositori del mondo videoludico.

Oltre a rivivere questa indimenticabile performance, VGP Play offre anche contenuti dietro le quinte e interviste ai membri della band, che raccontano aneddoti, ispirazioni e curiosità legate alla creazione dei brani.

La copertina di 'Uematsu: Le Melodie di Final Fantasy'
La copertina di "Uematsu: Le Melodie di Final Fantasy"

Potrete guardare "Uematsu: Le Melodie di Final Fantasy" gratuitamente a questo indirizzo tramite VGP Play. Per chi non lo sapesse, si tratta di una piattaforma italiana che, previo registrazione gratuita, consente di consultare gratuitamente una ricca libreria di speciali, approfondimenti e video interviste a figure di spicco dei videogiochi assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Nobuo Uematsu in concerto a Roma: guarda l'esibizione del celebre compositore di Final Fantasy su VGP Play