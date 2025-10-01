Nobuo Uematsu in concerto a Roma: guarda l'esibizione del celebre compositore di Final Fantasy su VGP Play

Lo scorso 7 marzo è stata una giornata storica gli appassionati di musica videoludica grazie al primo concerto italiano del leggendario compositore Nobuo Uematsu e della sua band conTIKI.

Un contenuto imperdibile per i fan di Nobuo Uematsu

L'esibizione si è tenuta all'Auditorium Conciliazione di Roma, segnando il debutto italiano della formazione composta da Michio Okamiya alla chitarra, Chihiro Fujioka alle percussioni, Xiao alla voce e lo stesso Uematsu alle tastiere. Un'occasione unica per ascoltare alcuni dei brani più iconici della saga Final Fantasy, reinterpretati con nuovi arrangiamenti tratti dall'album Modulation - FINAL FANTASY Arrangement Album.

Durante il concerto, il pubblico ha potuto emozionarsi con versioni inedite di pezzi come Terra's Theme (da Final Fantasy 6), To Zanarkand e Suteki da ne (FF 10) e Melodies of Life (FF 9), in un'atmosfera intima e coinvolgente che ha celebrato la carriera di uno dei più influenti compositori del mondo videoludico.

Oltre a rivivere questa indimenticabile performance, VGP Play offre anche contenuti dietro le quinte e interviste ai membri della band, che raccontano aneddoti, ispirazioni e curiosità legate alla creazione dei brani.

La copertina di "Uematsu: Le Melodie di Final Fantasy"

Potrete guardare "Uematsu: Le Melodie di Final Fantasy" gratuitamente a questo indirizzo tramite VGP Play. Per chi non lo sapesse, si tratta di una piattaforma italiana che, previo registrazione gratuita, consente di consultare gratuitamente una ricca libreria di speciali, approfondimenti e video interviste a figure di spicco dei videogiochi assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati.