Il Samsung TriFold potrebbe essere presentato a fine ottobre: ecco cosa sappiamo finora

Il dispositivo pieghevole a tre sezioni potrebbe debuttare a breve, ma la produzione è particolarmente limitata e il costo, forse, esorbitante.

Dopo una serie di indiscrezioni e render dedicati al Samsung TriFold, il futuro pieghevole a tre sezioni potrebbe essere presentato tra poche settimane. Tuttavia, la sua disponibilità dovrebbe essere riservata a una fascia limitata di utenti, oltre che a mercati specifici. Ovviamente per ora le informazioni in merito non sono ufficiali, quindi attendiamo dettagli più concreti in modo da spiegarvi esattamente tutto ciò che si deve sapere al riguardo. Vediamo, intanto, quando dovrebbe essere presentato e quali caratteristiche dovrebbe avere in base alle informazioni raccolte finora.

Quando verrà presentato il Samsung Galaxy TriFold? Secondo quanto riportato dal Korea Times e da ETNews (testate sudcoreane), il nuovo TriFold di Samsung dovrebbe essere presentato in occasione del Summit Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), in programma dal 31 ottobre al 1° novembre. Questo evento si terrà in Corea del Sud e sarà proprio durante questa occasione che Samsung presenterà il nuovo dispositivo. Samsung Galaxy Z Fold7, la recensione: è questo il miglior pieghevole sul mercato? Dopo l'annuncio, pare che il pieghevole sarà poi disponibile già a novembre, presumibilmente in Corea del Sud. Inoltre, pare che la produzione iniziale sarà di 50.000 unità, quindi meno di un terzo del volume di produzione dei modelli più importanti di Samsung e dei suoi pieghevoli. Ad ogni modo, non è ancora chiaro quali mercati riceveranno il nuovo dispositivo, ma non dovrebbe essere particolarmente economico. Secondo alcune fonti, il costo stimato è di circa 3.000 dollari, dato chiaramente da confermare o smentire successivamente.