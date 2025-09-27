Samsung Galaxy TriFold: nuove indiscrezioni tra multitasking avanzato e zoom 100x

Emergono nuovi leak legati al futuro Galaxy Trifold, sebbene per ora non ci sia ancora traccia di immagini reali. Le nuove informazioni arrivano dagli utenti @TechHighest e @evowizz con alcuni video condivisi su X. Si tratta di brevi animazioni che mostrano l'interfaccia One UI e altre potenzialità del nuovo dispositivo, con l'attenzione rivolta anche verso il multitasking. Altre indiscrezioni riguardano invece la fotocamera con possibile zoom 100x. Vediamo meglio tutti i dettagli.
Interfaccia e funzioni
I primi video mostrano l'interfaccia One UI, nonché alcune applicazioni come Internet di Samsung con Galaxy AI attivata, sfruttando lo schermo più ampio e occupando un terzo dell'app senza aprire una finestra separata. Pur prendendo una parte significativa dello spazio, in realtà il sito web resta leggibile senza venire schiacciato o assumere proporzioni innaturali, quindi non dovrebbe impattare negativamente sull'esperienza utente.
Un altro video mostra il comportamento dello smartphone quando si riceve (o si effettua) una chiamata. Quando il Galaxy TriFold è completamente aperto, la chiamata compare in una finestra mobile che può essere spostata liberamente grazie ai controlli multitasking di One UI. Passiamo quindi a quest'ultimo: un altro video mostra la modalità verticale del dispositivo: una volta ruotato, lo schermo ricorda quello di un e-reader, offrendo una disposizione diversa e più spaziosa rispetto a quanto visto sul Galaxy Z Fold7 con la gestione di app e widget.
Nelle animazioni successive vediamo invece DeX e le altre opzioni multitasking (cliccate sul post condiviso su X, dato che sono stati inseriti altri video consecutivi che non riusciamo a mostrarvi singolarmente). Qui il TriFold si avvicina quasi all'esperienza d'uso di un tablet come il Galaxy Tab S11, tra finestre mobili, animazioni fluide e, si presume, un'ottima organizzazione del lavoro.
Fotocamera con zoom 10x
Altri video mostrano un dettaglio interessante che riguarda il comparto fotografico. Pare infatti che sia presente l'opzione con zoom fino a 100x, quindi si tratterebbe di un aggiornamento significativo.
Il sensore principale dovrebbe essere da 200 MP, ma ovviamente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze, in attesa di conferme o smentite. In ogni caso, i dispositivi potrebbero arrivare entro la fine di quest'anno, seppur in quantità limitate e in mercati selezionati. Speriamo di aggiornarvi con notizie più concrete nelle prossime settimane.