Samsung Galaxy TriFold: nuove indiscrezioni tra multitasking avanzato e zoom 100x

Emergono nuovi leak legati al futuro Galaxy Trifold , sebbene per ora non ci sia ancora traccia di immagini reali. Le nuove informazioni arrivano dagli utenti @TechHighest e @evowizz con alcuni video condivisi su X. Si tratta di brevi animazioni che mostrano l'interfaccia One UI e altre potenzialità del nuovo dispositivo, con l'attenzione rivolta anche verso il multitasking. Altre indiscrezioni riguardano invece la fotocamera con possibile zoom 100x . Vediamo meglio tutti i dettagli.

Interfaccia e funzioni

I primi video mostrano l'interfaccia One UI, nonché alcune applicazioni come Internet di Samsung con Galaxy AI attivata, sfruttando lo schermo più ampio e occupando un terzo dell'app senza aprire una finestra separata. Pur prendendo una parte significativa dello spazio, in realtà il sito web resta leggibile senza venire schiacciato o assumere proporzioni innaturali, quindi non dovrebbe impattare negativamente sull'esperienza utente.

Un altro video mostra il comportamento dello smartphone quando si riceve (o si effettua) una chiamata. Quando il Galaxy TriFold è completamente aperto, la chiamata compare in una finestra mobile che può essere spostata liberamente grazie ai controlli multitasking di One UI. Passiamo quindi a quest'ultimo: un altro video mostra la modalità verticale del dispositivo: una volta ruotato, lo schermo ricorda quello di un e-reader, offrendo una disposizione diversa e più spaziosa rispetto a quanto visto sul Galaxy Z Fold7 con la gestione di app e widget.

Nelle animazioni successive vediamo invece DeX e le altre opzioni multitasking (cliccate sul post condiviso su X, dato che sono stati inseriti altri video consecutivi che non riusciamo a mostrarvi singolarmente). Qui il TriFold si avvicina quasi all'esperienza d'uso di un tablet come il Galaxy Tab S11, tra finestre mobili, animazioni fluide e, si presume, un'ottima organizzazione del lavoro.