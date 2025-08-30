Galaxy Z TriFold: un leak svela per la prima volta come si piegherà il nuovo foldable di Samsung

Samsung si prepara a entrare in un territorio ancora poco esplorato: quello dei dispositivi tri-fold, smartphone con tre pannelli pieghevoli. Grazie a un nuovo leak software, trapelato su X da @TechHighest, abbiamo la prima conferma visiva di come il Galaxy Z TriFold si chiuderà e si aprirà. Un dettaglio importante, che differenzia il dispositivo dai concorrenti cinesi e ne mostra la direzione progettuale.

La dinamica della piega Nell'animazione che mostra la disposizione del modulo di ricarica wireless e dell'NFC, si vede chiaramente la sequenza di chiusura. Il primo pannello si ripiega sopra il secondo, che a sua volta si richiude sul terzo. In pratica, il TriFold si compatta "a libro" con movimenti successivi, piuttosto che piegarsi a zig-zag come accade sui modelli Huawei con design "a Z". Una scelta che potrebbe avere un impatto sia sull'ingombro da chiuso sia sulla durabilità della cerniera. Huawei Mate XTs: in arrivo un nuovo pieghevole a tre pieghe con supporto alla penna Il design alternativo di Samsung si discosta dunque dalla soluzione scelta da Huawei e da altri prototipi tri-fold, privilegiando una struttura più lineare. Non è ancora chiaro se questo comporterà vantaggi concreti in termini di spessore o robustezza, ma la differenza visiva sarà netta. Potrebbe inoltre migliorare la percezione di continuità del display quando il dispositivo è aperto, riducendo le interruzioni della superficie.