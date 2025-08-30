La data di uscita del film Mortal Kombat 2 è stata rimandata: vediamo a quando è stato spostato

La nuova data di uscita è il 15 maggio 2026 per gli USA (probabilmente in Italia la data sarà leggermente diversa), ovvero con un ritardo di ben sette mesi.

Mortal Kombat 2 era uno degli adattamenti cinematografici di una grande saga previsti per questo autunno: parliamo al passato perché Warner Bros. ha rimandato la pellicola , inizialmente prevista per ottobre.

I dettagli sulla nuova data di uscita di Mortal Kombat 2

L'informazione è stata condivisa, come potete vedere qui sotto, dall'account ufficiale social di Mortal Kombat Movie, che ha pubblicato una immagine e una semplice dichiarazione: "Il torneo richiede un nuovo luogo e tempo, degno del suo spettacolo. Mortal Kombat 2 - solo nei cinema il 15 maggio 2026. Martedì si sbloccherà il prossimo livello".

La locandina della nuova data di uscita di Mortal Kombat 2

I fan ovviamente hanno iniziato a protestare nei commenti: il fatto però che ci sia un pubblico così desideroso di vedere la pellicola è probabilmente uno dei motivi per cui il film è stato rimandato, visto che la primavera è più favorevole a una pellicola come Mortal Kombat 2 in termini di incassi al botteghino. Le risposte al primo trailer sono state positive, quindi è credibile che Warner Bros. dia per scontato che i fan vedranno il film anche dopo 7 mesi di attesa aggiuntivi.

Una seconda possibilità è che lo studio di produzione si sia reso conto di dover girare nuovamente certe scene o cambiare certi dettagli della pellicola o che ci sia molto più lavoro di VFX da completare del previsto e quindi i mesi aggiuntivi siano fondamentali per chiudere al meglio la pellicola.