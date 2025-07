Il teaser trailer di Mortal Kombat 2 è uno show per il Johnny Cage di Karl Urban

New Line Cinema ha pubblicato il teaser trailer di Mortal Kombat 2, che è un vero e proprio show per il Johnny Cage di Karl Urban, protagonista assoluto di un video che si rifà all'estetica e alle esagerazioni degli action anni '90 più bizzarri.

È infatti proprio il set di un film di Cage che viene riprodotto nel trailer, come se fosse appunto la pubblicità di una delle pellicole della star americana, che non solo affronta un manipolo di sgherri risultando vittorioso, ma sul finale si produce anche in un'acrobazia da perfetto B movie!

"Uncaged Fury", recita il video, ci aspetta nelle sale cinematografiche il prossimo ottobre. Naturalmente il periodo di uscita è in realtà quello di Mortal Kombat 2, che stando a questo primo assaggio promette decisamente bene.

Come sappiamo, oltre a Karl Urban troveremo nel cast Tati Gabrielle, Ludi Lin, Max Huang, Tadanobu Asano, Martyn Ford, Adeline Rudolph, Lewis Tan, Jessica McNamee, CJ Bloomfield e tanti altri interpreti.