Mortal Kombat 2, il film ha una data di uscita ufficiale nelle sale

Mortal Kombat 2, il nuovo film basato sulla celebre serie di picchiaduro a incontri targata NetherRealm Studios, ha una data di uscita ufficiale: farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche il 24 ottobre 2025.

Come riportato tempo fa, in questo sequel Karl Urban di The Boys sarà Johnny Cage e Tati Gabrielle sarà Jade, ma il cast includerà anche Adeline Rudolph, Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Ludi Lin, Damon Herriman, Martyn Ford, Chin Han, Joe Taslim e Hiroyuki Sanadat.

Alla regia ritroveremo Simon McQuoid, mentre la sceneggiatura di Mortal Kombat 2 sarà firmata da Jeremy Slater, uno degli autori dell'apprezzata serie televisiva di Moon Knight, che potrebbe dare alla trama della pellicola un taglio inaspettato: staremo a vedere.