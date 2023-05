Mortal Kombat 2, il film: Karl Urban di The Boys potrebbe essere Johnny Cage

Il film di Mortal Kombat 2 procede nella sua produzione e il cast potrebbe presto avere il suo Johnny Cage, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe nientemeno che Karl Urban, attore che recentemente è tornato sugli schermi per la serie The Boys.

Secondo quanto riferito dalla rivista The Wrap, in base a delle voci di corridoio, sembra che Urban sia "nelle fasi finali delle trattative" per interpretare l'iconico combattente in Mortal Kombat 2, un vero e proprio pilastro storico per la serie.

Cage è un attore che ha fatto carriera a Hollywood con film d'azione, ma è comunque un grande esperto di arti marziali e il torneo di Mortal Kombat è la sua occasione per dimostrare il proprio valore. Si tratta di uno dei primi personaggi della serie, presente nel roster fin dal primo capitolo datato 1992.

Già alla fine del film precedente, una scena teaser sembrava indicare il ritorno di Johnny Cage per il film successivo, e questo sembra si stia realizzando. Il regista Simon McQuoid, che ha già diretto il Mortal Kombat del 2021, dovrebbe tornare al suo ruolo anche per questo Mortal Kombat 2 e le riprese dovrebbero iniziare il mese prossimo.

Sul fronte dei videogiochi, invece, abbiamo avuto un possibile primo teaser trailer di Mortal Kombat 12 all'interno di un video celebrativo di NetherRealms.