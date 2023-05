Mortal Kombat 12: un primo teaser compare nel video celebrativo di NetherRealm?

Dopo tante allusioni arriva infine quello che sembra essere un primo teaser effettivo di Mortal Kombat 12, anche se del gioco non si vede ancora assolutamente nulla, all'interno di un video celebrativo pubblicato da NetherRealm Studios.

In occasione dei 30 anni della serie Mortal Kombat, il team ha pubblicato un tweet con all'interno un video celebrativo per il picchiaduro in questione: all'interno del filmato ci sono vari commenti da parte degli sviluppatori, ringraziamenti e festeggiamenti assortiti, ma verso il minuto 1:48 parte anche qualcos'altro.



Non è di facile interpretazione, ma la breve sequenza video sembra essere un primo teaser di Mortal Kombat 12, anche se non si capisce bene a cosa si riferisca. Il fatto che il video parta subito dopo che Ed Boon, responsabile della serie, dice "e non abbiamo ancora finito", parlando appunto di Mortal Kombat e dei suoi 30 anni di attività, sembra proprio riferirsi a un nuovo capitolo.

La sequenza sembra mostrare una sorta di ingrandimento di un granello di sale, o di sabbia, che scende da quella che potrebbe essere una clessidra. Il cristallo esplode liberando una sorta di big bang in miniatura, e questo è quanto. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni al riguardo.

D'altra parte, una presentazione ufficiale di Mortal Kombat 12 era attesa nel prossimo periodo, con alcune voci che lo vorrebbero all'interno del PlayStation Showcase previsto tra maggio e giugno (secondo i rumor).