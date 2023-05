Wartales ha venduto 600.000 copie, per la gioia del team di sviluppo

Lo studio di sviluppo indipendente Shiro Games ha annunciato che il suo gioco di ruolo hardcore a turni Wartales ha venduto 600.000 copie. Inoltre è stata aggiunto a più di un milione di liste di desideri su Steam.

Proprio su Steam il gioco ha ricevuto più del 91% di recensioni positive dagli utenti, che hanno superato quota 13.000.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Wartales in cui abbiamo lodato il gioco scrivendo: "Abbiamo giocato a Wartales per circa settanta ore con la voglia di rigiocarci per provare a gestire il party in modo completamente differente. Probabilmente questo è il miglior complimento che possiamo fare al gioco di Shiro Games, che dopo gli Evoland e Northgard ha realizzato un altro gioiellino, magari un po' rozzo in certi aspetti e con alcune problematiche un po' fastidiose, ma sicuramente meritevole di essere giocato e a suo modo originale nell'approcciarsi al genere dei giochi di ruolo."

Dopo alcuni mesi passati in accesso anticipato, il 12 aprile 2023 Wartales è stato lanciato in versione 1.0, con una buona risonanza sulla scena PC.