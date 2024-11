Wartales festeggia un importante risultato nelle vendite

Wartales ha raggiunto un'importante risultato in fatto di vendite , celebrato dal team di sviluppo con un annuncio ufficiale. Il gioco di ruolo hardcore di Shiro Games ha infatti venduto più di 1 milione di copie. Per festeggiare, è possibile acquistarlo in sconto per i saldi autunnali di Steam. Attualmente costa 19,24 euro invece di 34,99 euro (-45%).

Un gioco in crescita

Sono in sconto anche i tre DLC pubblicati finora, The Pits, The Tavern Opens! e Pirates of Belerion. Il primo costa 10,39 euro, il secondo 9,74 euro e il terzo 14,99 euro. Il punto di partenza è la pagina Steam di Wartales, di cui potete leggere anche la nostra recensione.

Una delle taverne di Wartales

Shiro Games ne ha anche approfittato per ricordare l'arrivo del prossimo DLC, The Skelmar Invasion, di cui svelerà tutti i dettagli la prossima settimana, comprese le nuove meccaniche legate agli assedi. Considerando che uscirà il 10 dicembre, si tratta di un contenuto che potremo giocare a brevissimo.

Per il resto vi ricordiamo che Wartales è disponibile per PC e Nintendo Switch. È un gioco di ruolo survival in cui si guida un gruppo di disperati in cerca di gloria in un mondo aperto vasto e pieno di opportunità, ma anche di pericoli. L'obiettivo iniziale è semplice: sopravvivere, ma lungo la strada le cose si complicheranno e si finirà invischiati in qualcosa di più grosso.