Beyond the Ice Palace 2 ha una data d'uscita ufficiale

Lo studio di sviluppo Storybird Studio e l'editore PQube hanno pubblicato un nuovo trailer di Beyond the Ice Palace 2 per annunciare la data d'uscita ufficiale del gioco: il 13 marzo 2025. C'è ovviamente anche del gameplay inedito da vedere. Quindi mancano pochi mesi per poter giocare al seguito di un oscuro platform uscito la bellezza di 36 anni fa su piattaforme a 8 e 16 bit, come l'Amiga 500 e il Commodore 64.

L'oscuro seguito

In precedenza era stato annunciato che avremmo potuto giocarci nel corso del 2024 su PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, ma alla fine il gioco è slittato al 2025, evidentemente per essere meglio rifinito.

Storybird Studio non è uno sviluppatore molto noto, ma ha già realizzato Ganryu 2, seguito di un coin op non molto conosciuto, ma amatissimo dagli appassionati. Beyond The Ice Palace era un platform action ispirato alla serie Ghosts 'n Goblins di Capcom. Era molto difficile e non proprio eccezionale, ma evidentemente ha sviluppato un suo piccolo culto, se si è deciso di farne un seguito dopo così tanti anni. Il nuovo capitolo sarà un metroidvania, un genere più adatto ai giocatori moderni.

Beyond The Ice Palace 2 racconterà di un re guerriero risorto dall'abisso che userà le catene che lo imprigionavano come armi: per sconfiggere i suoi nemici e navigare nel pericoloso terreno del suo regno in frantumi. "Scopri aree nascoste, risolvi enigmi e scopri tesori segreti per alimentare il tuo potere mentre ti prepari ad affrontare epiche battaglie contro boss colossali ed estenuanti. Sali di livello in modo strategico per sconfiggere tutti coloro che ti ostacolano e tornare a essere il re legittimo!" Recita la descrizione ufficiale, che ci fa capire un po' meglio cosa ci aspetta.