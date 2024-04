Beyond The Ice Palace 2 annunciato, 36 anni dopo l'originale

Nelle ultime ore è arrivato un annuncio decisamente a sorpresa: Beyond The Ice Palace 2. Perché lo definiamo così? Perché è il seguito di un gioco vecchio di 36 anni, pubblicato nel 1988 sui sistemi a 8 e 16-bit dell'epoca, come l'Amiga 500 e il Commodore 64. Nel caso del seguito potremo giocarci su PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One nel corso del 2024, in data ancora da destinarsi.

Allo sviluppo Storybird Studio, cui dobbiamo tra gli altri Ganryu 2, un'operazione che possiamo considerare simile. L'originale Beyond The Ice Palace era un action platform fantasy molto breve e difficile ispirato alla serie Makaimura di Capcom, il seguito sembra mantenere l'ambientazione, ma sarà invece un metroidvania, in onore dei tempi che corrono.