Stellar Blade: demo con più 690.000 giocatori giornalieri, più di quella di Final Fantasy 7 Rebirth

I giocatori PlayStation hanno dimostrato un grande interesse per la demo di Stellar Blade per PS5, che ha collezionato più di 690.000 giocatori giornalieri . A rilevare il dato è stato la compagnia di analisi Ampere Analysis, che ha sottolineato come i numeri siano stati più alti di quelli della demo di Final Fantasy 7 Rebirth, fermatasi a 380.000 giocatori giornalieri.

Buone prospettive

L'aspettativa di Ampere Analysis per Stellar Blade è molto alta

C'è da dire che la percentuale di crescita dei giocatori di Stellar Blade è stata stimata partendo proprio da quella dell'ultimo Final Fantasy, che ha ricevuto un'ottima accoglienza da parte della stampa di settore e della critica in generale. Staremo a vedere se Stellar Blade sarà accolto nello stesso modo e se produrrà una reazione simile.

Considerando la risonanza che il titolo di Shift Up sta avendo in questi giorni, per motivi ludici ed extraludici, potrebbe andare ancora meglio di quanto stimato. Gli sviluppatori si sono detti addirittura intimoriti dal successo della demo, di cui potete leggere il nostro provato.

Fortunatamente non manca molto per sapere se "fu vera gloria", come direbbe il buon Manzoni, visto che Stellar Blade uscirà il 26 aprile 2024 in esclusiva per PS5.