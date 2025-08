Larian Studios parla del suo prossimo gioco dopo Baldur's Gate 3

Il CEO Swen Vincke ha parlato del prossimo gioco di Larian Studios dopo lo straordinario successo di Baldur's Gate 3, chiarendo però che servirà ancora un po' di tempo perché il progetto prenda forma e chiedendo dunque ai fan di avere pazienza.

"È folle pensare che siano passati solo due anni", ha scritto Vincke in un post su X. "È stata una di quelle esperienze che ti cambiano la vita. Probabilmente un giorno ne scriverò, ma posso svelare la cosa più importante: Baldur's Gate 3 è ciò che ci ha permesso di realizzare la nostra prossima follia."

"Come andrà a finire è un'incognita, ma vi assicuro che stiamo lavorando sodo per offrirvi un sacco di divertimento. Davvero tanto divertimento... e in un modo sorprendente. Non vedo l'ora di mostrarvelo, ma dovrete avere pazienza: ci servirà un po' di tempo. Ne varrà la pena, però."

Come ha spiegato lo stesso Vincke qualche tempo fa, gli eccellenti risultati ottenuti da Baldur's Gate 3 hanno messo Larian Studios in una posizione privilegiata, consentendo al team di sviluppo di scegliere a cosa dedicarsi, tracciando in autonomia il proprio destino.