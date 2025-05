Larian Studios non ha ancora finito con Baldur's Gate 3: arriva una nuova patch che cambia le sottoclassi

Baldur's Gate 3 è arrivato al proprio aggiornamenti finale con la Patch 8 circa un mese fa, ma Larian Studios non sembra proprio in grado di lasciar andare il proprio capolavoro.

Le principali correzioni di Baldur's Gate 3

Parliamo dell'Hotfix 31. Non è certamente una Patch 9, ma è assolutamente benvenuta.

Potete trovare la patch note completa su Steam, ma tra le modifiche più rilevanti vi è il fatto che corregge dei fastidiosi bug visivi che causano la comparsa di un caleidoscopio di colori quando ci si sposta da un luogo all'altro, così come vari tipi di crash.

Per quanto riguarda le sottoclassi, sono stati corretti vari problemi. Ad esempio, il Curving Shot è in grado di colpire sia i nemici che gli avversari neutrali. Shadow Blade non dovrebbe più perdere le proprie caratteristiche quando altri status vengono rimossi. Inoltre da ora è possibile usare Sneak Attacks presso Dirty Trick: Sand Toss. Fancy Footwork funzionerà invece anche se il giocatore manca il colpo. Il danno di Piercing Arrow è stato dimezzato. Arcane Shot: Grasping Arrow danneggia in nemici volanti quando si muovono e Vaprak's Greed ora tiene conto della Human Versatility e incrementa la capacità di trasporto di un altro quarto.

Inoltre, Larian Studios afferma che non dobbiamo aspettarci che sia tutto qui. Il team ha infatti intenzione di continua a pubblicare piccole correzioni.

Segnaliamo infine che il capo di Larian ha spiegato il vero motivo per cui Baldur's Gate 3 non ha ricevuto dei DLC.