Wizard of the Coast vuole fare dei GDR di D&D seri quanto Baldur's Gate 3

Questo però non significa che il mondo videoludico di DnD sia morto, anzi: Wizard of the Coast (proprietario di D&D) afferma infatti che vuole continuare a realizzare dei giochi di ruolo seri tanto quanto l'apprezzato Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 è stato un successo e Larian Studios continua ad aggiornare l'opera, ma siamo oramai arrivati al limite: non ci sono altri update maggiori all'orizzonte, non sono previsti dei DLC e non ci sarà un Baldur's Gate 4 da parte dello stesso team.

Le parole di Wizard of the Coast sui videogiochi di D&D

Va ricordato prima di tutto che Stig Asmussen (ex-director di Star Wars Jedi presso Respawn Entertainment e di God of War 3 presso Santa Monica Studio) sta lavorando a una "avventura d'azione single player" nel mondo di Dungeons and Dragons con il suo team Giant Skull. Ovviamente tutto questo non sembra molto simile a BG 3, ma non dovete disperare.

Parlando con Polygon, il presidente di Wizard of the Coast John Hight ha rassicurato i fan affermando: "Non interpretate male le mie parole, noi lavoreremo a dei GDR che saranno seri tanto quanto Baldur's Gate 3".

Hight aggiunge anche che Wizard of the Coast vuole dare priorità alla qualità e fare in modo che l'immaginazione dei fan del gioco da tavolo sia rispettata: "è molto importante per noi che ogni manifestazione delle creature di D&D in un videogioco sia bella tanto quella che avete nella vostra testa. Ovviamente è un compito arduo".

"Penso a ciò che Stig [Asmussen] e Patrick Murphy hanno fatto con God of War 3, prendere un pantheon di divinità e mostri incredibili da una mitologia e portarli alla luce. Cioè, è incredibile: e se potessimo fargli fare la stessa cosa su D&D?".

Purtroppo per ora sono solo parole: dovremo attendere e vedere che tipo di prodotti saranno realizzati. Ricordiamo infine che Baldur's Gate 4 era in realtà già in sviluppo e giocabile, ma Larian Studios ha preferito non proseguire.