Ecco i primi (costosi) laptop con GeForce RTX 5050: alla nuova GPU NVIDIA "economica" manca solo l'ufficialità

Sulla nuova GPU NVIDIA GeForce RTX 5050 ci sono poche certezze. La prima è che sicuramente sarà la GPU Blackwell più lenta di NVIDIA. La seconda è che esiste, ed esiste sia in versione desktop sia in versione laptop . A partire da oggi, infatti, diversi rivenditori e partner commerciali hanno messo a listino la versione per laptop.

I laptop con NVIDIA GeForce RTX 5050

Mentre le speculazioni sulla memoria utilizzata per entrambe le versioni sembrano finalmente trovare una quadra, quello che sappiamo sulla GeForce RTX 5050 è piuttosto poco. Quasi certamente è basata sulla GPU NVIDIA GB207, la versione Blackwell più piccola prevista. Il modello per laptop, rispetto alla versione desktop da 2560 core CUDA, secondo i rumor, potrebbe presentare ancora meno core. Sfortunatamente, le informazioni su questo aspetto sembrano limitate, ma almeno un rivenditore di laptop afferma che la versione per laptop presenterà anche 2560 core CUDA. Di conseguenza, la differenza tra i modelli laptop e desktop potrebbe risiedere nei limiti del TDP, nelle velocità di clock o nelle specifiche della memoria.

Secondo ASUS Vietnam, la RTX 5050 sarà disponibile con il laptop gaming ROG Strix G16, che include anche un processore Core i7-14650HX Raptor Lake. Non un sistema di fascia alta, ma comunque costoso: certo, probalmente non costerà i 999.999.999 VND visti su un negozio vietnamita, che per non sbagliare ha fissato un prezzo place holder di ben $38.000.

Altre inserzioni trovate dall'investigatore hardware @momomo_us mostrano una RTX 5050 con 8GB di memoria GDDR7 o 8GB di GDDR6. Sarebbe strano se NVIDIA mescolasse le specifiche della memoria, ma se questo accadesse spiegherebbe le tante informazioni contrastanti. Tutti comunque sembrano concordare su prezzi molto alti: si tengono tutti tra €1.429 e $2.228 USD, ovvero ben sopra quello che doveva essere il prezzo consigliato dei laptop con RTX 5070 (cioè 1.099$).

Voi che cosa ne pensate delle informazioni emerse finora? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.