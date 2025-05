ROG Strix SCAR 18, la recensione del laptop ASUS super equipaggiato con NVIDIA GeForce RTX 5090

Quando si parla di laptop da gaming, il mercato offre soluzioni in grado di soddisfare le più disparate esigenze, adattandosi alle tasche e alle possibilità degli utenti. Al di sopra dei modelli accessibili, esiste però una categoria di dispositivi che non scende a compromessi sul fronte dell'hardware, del design e soprattutto del portafogli. Prodotti per pochi e che mettono le cose in chiaro a partire dalla dotazione tecnica.

In questa nicchia, il nuovo ROG Strix SCAR 18 è padrone di casa: l'ammiraglia targata ASUS porta in dote il processore Intel Core Ultra 9 275HX e la nuova scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, il tutto accompagnato da uno splendido display ROG Nebula HDR con tecnologia MiniLED e da un design che non risparmia illuminazione RGB completa e display AniME Vision sul coperchio. Le ultime tecnologie di Intel e NVIDIA, abbinate alla costruzione del laptop, sono tanto performanti quanto costose. Abbiamo provato a fondo il nuovo arrivato della lineup ROG e siamo pronti a raccontarvi ogni dettaglio, con un focus particolare sull'ultima GPU portatile del team verde. Al prezzo di 5.199€, ROG Strix SCAR 18 si conferma ai vertici del segmento? Scopriamolo insieme.

Caratteristiche tecniche di ASUS ROG Strix SCAR 18 ROG Strix SCAR 18 è equipaggiato con quanto di meglio può offrire la tecnologia contemporanea, a partire dal processore Intel Core Ultra 9 275HX della famiglia Arrow Lake, dotato di 24 core suddivisi in 8 P-core e 16 E-core, con 24 thread e una frequenza massima di 5.4 GHz, NPU Intel AI Boost da 13 TOPs e grafica integrata Intel, il tutto con TDP fino a 65W. ROG Strix SCAR 18 è equipaggiato con quanto di meglio può offrire la tecnologia contemporanea Il comparto grafico è affidato alla GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop con 24 GB di GDDR7 e TDP di 175W, con pieno supporto ad Advanced Optimus e alle nuove tecnologie come DLSS 4 e Multi Frame Generation.

Il fronte memorie è occupato da 32 GB di DDR5-5600 Dual Channel con capacità massima di 64 GB e un'archiviazione SSD NVMe da 2 TB con supporto PCIe 4.0 su due slot M.2. Completamente rinnovato il sistema di raffreddamento, che può contare su un sistema di ventole Tri-Fan, camera di vapore a più strati e dissipatore con design a "sandwich", con l'aggiunta del metallo liquido Conductonaut Extreme per la CPU e GPU che, secondo ASUS, promette temperature inferiori fino a 15°C rispetto al passato. Infine, la batteria è da 90 Wh con un alimentatore da 380 W.

Insomma, la dotazione di ROG Strix SCAR 18 non lascia spazio ad interpretazioni e lo configura come un top di gamma assoluto nel reame dei laptop da gaming. Scheda tecnica ASUS ROG Strix SCAR 18 2025 Processore: Intel Core Ultra 9 275HX @5.4 GHz 24 core e 24 thread TDP 65 Watt | 240 Watt massimi

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop con 24 GB GDDR7 TDP 175 Watt Dynamic Boost Frequenza core: 1647 MHz Boost

Memoria: 32GB DDR5-5600 Dual Channel

32GB DDR5-5600 Dual Channel Storage: SSD da 2 TB PCIe 4.0 NVMe M.2

SSD da 2 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 Display: NEBULA di tipo OLED da 18,0 pollici Risoluzione 2.560 x 1.600 Aspetto di forma 16:10 Refresh rate 240 Hz Luminosità 1200 nit Supporto G-Sync e Advanced Optimus

Connettività: Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4

Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 Porte: 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x Thunderbolt 5 con supporto per DisplayPort 1x lettore microSD 1x HDMI 2.1 1x mini-jack 3.5 mm per cuffie e auricolari

Webcam: Full HD 1080p 1920 x 1080 con telecamera IR

Full HD 1080p 1920 x 1080 con telecamera IR Batteria: 90 Wattora con alimentatore da 380 Watt

90 Wattora con alimentatore da 380 Watt Sistema operativo: Windows 11 Pro

Windows 11 Pro Dimensioni: 39.9 x 29.8 x 2.35 cm

39.9 x 29.8 x 2.35 cm Peso: 3,30 Kg

3,30 Kg Prezzo: 5.199€

Display Il display ROG Nebula HDR da 18 pollici è uno dei punti di forza di ROG Strix SCAR 18: grazie alla tecnologia Mini-LED con oltre 2000 zone di controllo, il pannello è in grado di raggiungere una luminosità di 1200 nit con una copertura del 100% dello spazio DCI-P3 con tanto di validazione Pantone. Il pannello di ROG Strix Scar 18 è in grado di raggiungere una luminosità di 1200 nit La risoluzione di 2560 x 1600 pixel con rapporto 16:10, refresh rate fino a 240 Hz, tempi di risposta di 3 ms e pieno supporto a Dolby Vision, NVIDIA G-Sync e certificazione VESA DisplayHDR 1000 completano il quadro. Passando alla prova concreta, il display di ROG Strix SCAR 18 è uno dei migliori pannelli che abbiamo testato, con colori brillanti, bilanciati e una reattività ai vertici del segmento. Il pannello offre, inoltre, alcune interessanti possibilità: da Armoury Crate è possibile configurare tre differenti modalità di funzionamento dei MiniLED in SDR, che si adattano a diversi tipi di utilizzo e calibrano la luminosità di conseguenza. In questo frangente abbiamo notato l'unico difetto dello schermo, che in modalità SDR non è in grado di raggiungere il nero assoluto a causa della leggera presenza di bleeding. Il problema scompare in HDR, ambiente in cui il pannello riesce a raggiungere addirittura i 1400 nit di picco, con un rapporto di contrasto di 7000:1. Con Armoury Crate è possibile configurare tre differenti modalità di funzionamento dei MiniLED in SDR Nel complesso, ROG Nebula HDR è un display perfetto per il gaming e per l'intrattenimento in generale, prestandosi con naturalezza anche a lavori di editing di un certo livello. Da sottolineare, in ultimo, l'ottima efficacia del filtro antiriflesso con tecnologia ACR.

Audio Il sistema audio di ROG Strix SCAR 18 è composto da due tweeter e due woofer posti sui lati e rivolti verso il basso, che garantiscono il supporto alla tecnologia Smart Amp e Dolby Atmos con virtualizzazione 5.1.2.

Le generose dimensioni dello chassis permettono agli altoparlanti di esprimersi nel pieno delle loro possibilità, restituendo un suono pulito su tutte le frequenze e un volume generoso. Tuttavia, nelle fasi di gioco più impegnative, il rumore generato dalle ventole tende a rovinare l'esperienza generale e come spesso accade con i laptop, limita l'efficacia del sistema audio.

Design Con la versione 2025, ASUS ha ridisegnato le forme di ROG Strix SCAR 18, consegnando un prodotto che dal punto di vista estetico si presenta molto bene, nonostante le dimensioni importanti. Costruzione e design di ROG Strix SCAR 18 sono di alta qualità Il laptop è circondato da una striscia LED che circonda tutto lo chassis inferiore, regalando una diffusione luminosa sulla superficie di appoggio decisamente suggestiva.

La superficie frontale è piuttosto minimale e fa spiccare la tastiera integrata che si distingue per una digitazione confortevole e silenziosa (anche se non al livello di una meccanica) e per l'illuminazione RGB personalizzabile su ogni singolo tasto. Molto utili i consueti tasti di controllo posti nella parte superiore sinistra, che permettono di controllare rapidamente il volume, la modalità energetica del laptop e l'accesso ad Armoury Crate, il software proprietario di ASUS per la gestione dei suoi prodotti. Il display è circondato da una cornice in alluminio che ospita webcam e sistema di riconoscimento facciale, mentre il coperchio, anche questo in allumino, fa sfoggio di un display AniME Vision completamente personalizzabile, affiancato dal grande logo ROG con retroilluminazione RGB. Il colpo d'occhio, specialmente in ambienti con poca luce, è davvero eccezionale.

Ottima la costruzione generale: come abbiamo detto, viene utilizzato l'alluminio per il coperchio superiore, mentre la parte inferiore è composta da materiali plastici di qualità, ma inclini ad accumulare impronte. Il display AniME Vision può essere personalizzato attraverso il software Armoury Crate Da segnalare il sistema di apertura rapido posto sul retro, che consente di scoperchiare parzialmente lo chassis per accedere velocemente alle RAM e al sistema di archiviazione. Le generose dimensioni di 39.9 x 29.8 x 2.35 cm mettono comunque in risalto uno spessore totale di 3.20 cm totali, un buon risultato per un laptop del genere, al netto di un peso totale di 3.30 Kg. Infine, il display ha un angolo di apertura fino a 135°. ROG Strix SCAR 18 è un dispositivo riuscito dal punto di vista estetico e importante per dimensioni, un vero e proprio "desktop replacement", che baratta la facilità di trasporto con prestazioni che si avvicinano a quelle dei migliori PC fissi.

Porte e connettività Gradite novità arrivano sul fronte connettività. Sebbene la disposizione delle porte non sia cambiata rispetto al passato e mantengano la loro collocazione laterale, ROG Strix SCAR 18 porta in dote il supporto a Thunderbolt 5 fino a 120 GB/s.

Le porte sono distribuite interamente sui lati La nuova ammiraglia ROG è equipaggiata con tre porte USB 3.2 Gen2 Type-A, due Thunderbolt 5 con supporto DisplayPort e power delivery, una HDMI 2.1, una porta ethernet e un jack audio combo da 3.5 mm.

La connettività è garantita dal supporto a WiFi 7 e Bluetooth 5.4, mentre la webcam IR da 1080p supporta le funzionalità di Windows Hello.

Condizione dei test Per mettere alle strette ROG Strix SCAR 18, abbiamo utilizzato l'ormai consolidato mix di benchmark sintetici e giochi in grado di sfruttare le nuove tecnologie di NVIDIA, tra cui Cyberkpunk 2077, Alan Wake 2, Star Wars Outlaws, F1 24, Wukong e la new entry Assassin's Creed Shadows. In ogni caso abbiamo utilizzato i preset massimi disponibili, con il supporto di DLSS 4 Qualità quando disponibile e mettendo alla prova anche la Multi-Frame Generation.

Abbiamo lasciato la gestione dei profili energetici ad Armoury Crate, selezionando il profilo Turbo per i test con alimentazione e il profilo Prestazioni per quelli sulla batteria. Dal punto di vista software abbiamo utilizzato la versione di Windows 11 Home 24H2 e i Driver GeForce Game Ready 576.40. Confrontare le prestazioni grafiche di un laptop non è mai semplice, in particolare in un momento in cui i concorrenti diretti di ROG Strix SCAR 18 devono ancora fare capolino sul mercato. Per questo motivo abbiamo preso come riferimento i modelli più avanzati con RTX 4090 Laptop e le schede desktop della serie RTX 5000.

Benchmark Sintetici ROG Strix SCAR 18 mostra i muscoli a partire dalle prove sintetiche del processore Intel Core Ultra 9 275HX, superando il top di gamma della passata generazione di circa il 10%. Portata al limite da Cinebench 2024, la CPU Intel totalizza 2081 punti in multi-core e 131 punti in single-core, mentre PCMark 10 fa registrare un risultato totale di 8626 punti, mettendo in mostra numeri di assoluto livello a parità di consumo massimo e confermando il buon lavoro svolto dal team blu sul fronte dei portatili. La protagonista assoluta della configurazione è però la nuova GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop appena arrivata sul mercato e sulla quale ricade la responsabilità di rappresentare la nuova generazione di chip dell'azienda guidata da Jensen Huang.

Rispetto allo SCAR 18 del 2024 e in generale rispetto alla RTX 4090 Laptop da 175W, i risultati ottenuti dall'ultima iterazione delle schede GeForce per laptop mostrano un balzo in avanti delle prestazioni sintetiche che si attesta tra il 20% e il 30% a seconda del test effettuato. La RTX 5090 Laptop ottiene 6379 punti su Speedway, 5860 punti su Steel Nomad, 16100 punti su Port Royal e 12045 punti su Time Spy Extreme. Buoni i risultati dei test sul ray tracing, con 51 FPS a 20 sample e 83 FPS a 12 sample, mentre dal punto di vista della creatività le prove di Blender posizionano la nuova GPU portatile tra la RTX 5070 Ti e la RTX 5080 desktop. Anche il comparto archiviazione si dimostra all'altezza, con 6835 MB/s in lettura e 6268 MB/s in scrittura, senza raggiungere però le migliori prestazioni in circolazione. In generale, i benchmark sintetici delineano un incremento delle prestazioni su tutta la linea rispetto al modello precedente e, senza far gridare al miracolo, pongono il nuovo ROG Strix SCAR 18 al vertice del segmento.

Gaming Quanto appena visto si riflette coerentemente sul piano del gaming reale, con margini di miglioramento rispetto alla precedente generazione di GPU Lovelace leggermente più circoscritti. GeForce RTX 5090 Laptop può però contare sulla Multi-Frame Generation, una tecnologia che, al netto delle polemiche, ha un impatto molto più pesante nel segmento dei laptop. Come al solito, Cyberpunk 2077 ci permette di fornire una panoramica piuttosto completa delle capacità del laptop targato ROG, grazie al ricco supporto alle tecnologie grafiche più avanzate implementato da CD Project RED. Il kolossal sci-fi mette in difficoltà le configurazioni più elaborate: con risoluzione 1440p e preset Ultra in raster fa registrare 107 FPS, che diventano 82 con preset RT Ultra, 60 FPS con preset Overdrive e 107 FPS con preset Overdrive più frame generation 2X. Anche il 4K è alla portata della 5090 laptop, che tocca 68 FPS con preset Ultra in raster, 60 FPS con RT Ultra, 43 FPS con Overdrive e 74 FPS con Overdrive più frame generation 2X. Il valore aggiunto della Multi-Frame Generation emerge con forza in questo contesto: abilitando la tecnologia di NVIDIA a 4X, con risoluzione 4K e preset Overdrive si ottengono ben 133 FPS, un vero e proprio "miracolo" per un dispositivo portatile. La tendenza si ripete con tutti i titoli del nostro pool: le prestazioni di base mostrano un incremento di circa il 15% rispetto al modello precedente e alle "vecchie" RTX 4090 Laptop, ma laddove è presente il supporto alle ultime tecnologie del team verde, le cose diventano parecchio interessanti.

Se sul fronte desktop la MFG è una possibilità, sul versante laptop diventa uno strumento indispensabile per raggiungere prestazioni che aprono le porte al 4K senza compromessi e sarà ancora più interessante vedere il suo impatto nelle configurazioni più economicamente "sostenibili".

Temperatura e rumorosità Per quanto riguarda le temperature, con ROG Strix SCAR 18 gli ingegneri di ASUS hanno svolto un buon lavoro. Il rinnovato sistema di raffreddamento svolge egregiamente il proprio dovere, tenendo a bada le temperature del laptop che, durante il gioco, mantiene mediamente 80°C per la CPU e 70°C per la GPU. Il rinnovato sistema di raffreddamento di ROG Strix SCAR 18 svolge egregiamente il proprio dovere Il calore viene dissipato sul retro del dispositivo, permettendo alla parte centrale dello chassis di rimanere piuttosto fresca, con un massimo di 45°C nella zona al di sopra della tastiera. Non altrettanto bene il profilo rumoroso: la rumorosità delle ventole cambia notevolmente in base al profilo energetico selezionato. Con profilo Turbo e in fase di gioco, abbiamo registrato picchi di 54 dB, che costringono il giocatore all'utilizzo di un headset dedicato per non compromettere l'esperienza. Nell'utilizzo quotidiano il problema è molto meno accentuato, con una rumorosità media di 30 dB.

Autonomia ROG Strix SCAR 18 è un laptop che nasce per esprimere costantemente il massimo delle sue potenzialità e la durata della batteria è fortemente limitata dalle sue caratteristiche hardware. Utilizzando il profilo energetico prestazioni (il profilo Turbo non è disponibile senza alimentazione), senza limitare frequenze e luminosità del display, il nuovo laptop ROG non riesce a raggiungere i 60 minuti di autonomia nel gaming. La tastiera RGB può essere completamente personalizzata Le cose cambiano nell'utilizzo quotidiano, anche grazie all'ottimizzazione di Advanced Optimus: NVIDIA ha infatti lavorato per ridurre al minimo il tempo di switch dalla GPU integrata a quella dedicata e viceversa, riducendo inutili sprechi di energia. Con la GPU limitata a 40 Watt di picco, ROG Strix SCAR 18 offre fino a 5 ore di autonomia, a seconda dell'utilizzo. In generale il laptop consuma mediamente 320W sotto carico, con picchi che possono arrivare, anche se per pochi secondi, fino a 430W. Va detto che nel corso dei nostri test abbiamo utilizzato quasi sempre la GPU del team verde con alimentazione collegata, sfruttando al massimo la potenza del laptop ed è chiara che questa può essere considerata la situazione di uso tipica di un portatile di questo tipo.

Conclusioni Prezzo 5199 € Multiplayer.it 8.0 ROG Strix SCAR 18 è un laptop equipaggiato con il meglio della tecnologia hardware attualmente disponibile. Il combinato disposto del processore Intel Core Ultra 9 275HX e della GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop garantisce prestazioni degne di un desktop di fascia. Non a caso questo portatile può essere considerato il più tipico dei desktop replacement.

Nello specifico, la nuova arrivata in casa NVIDIA migliora le prestazioni gen su gen di circa il 20%. Sul fronte laptop però, il valore aggiunto della Multi-Frame Generation ha un peso specifico ancora maggiore e permette al dispositivo portatile di toccare vette impossibili per la precedente generazione di dispositivi portatili.

Insomma, ROG Strix SCAR 18 è un prodotto potente, bello da vedere, tanto ingombrante quanto solido e rappresenta (almeno fino all'arrivo dei suoi "simili") il vertice della catena alimentare del gaming mobile. C'è però un limite insormontabile: il prezzo di 5.199€ lo rende poco appetibile persino per le tasche più gonfie, una "Ferrari" che soffre in modo importante la svalutazione anno dopo anno.