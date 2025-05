Ora potete arredare la vostra casa con il monolito di Clair Obscur: Expedition 33, ma senza rischio Gommage

Cosa comprende il Monolith Set?

Attualmente il Monolith Set è in preordine nel negozio ufficiale del merchandise del gioco. In realtà, la pagina rimanda a diversi negozi, a seconda del territorio.

I contenuti del Monolith Set

Per il mercato globale è stato scelto Laced, dove potete portarvi a casa il pacco per 99,99 sterline, ma è comunque meglio affidarsi a Pix'n Love che non solo spedisce fuori dalla Francia, ma permette di evitare i costi doganali. C'è tempo fino al 12 giugno per prenotarlo, quindi potete pensarci un po' su.

Ma cosa contiene il Monolith Set? Vediamo nel dettaglio:

Statuetta Monolith con carillon in resina dipinta a mano, alta 20,3 cm

Il Diario dell'Esploratore - artbook con copertina rigida di 48 pagine

Steelbook con Gustave, Maelle e la Pittrice

Custodia da collezione Premium Monolith

Per il resto, vi ricordiamo che Clair Obscur: Expedition 33 è un gioco di ruolo in stile giapponese, disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. È presente anche nel catalogo del Game Pass, per la gioia di tutti gli abbonati.