In quanti hanno finito Clair Obscur: Expedition 33?

Clair Obscur: Expedition 33 è sicuramente il gioco più chiacchierato del momento, nonché uno dei più amati dell'anno corrente, ma in quanti lo hanno finito? Conoscere il numero esatto di persone è impossibile, ma strumenti come le statistiche di Steam e il sito Truetrophies possono tornarci utili per fare una stima.

La fine è lontana per molti

Cominciamo da Steam. Dai dati ricavabili emerge che circa un quarto dei giocatori che hanno acquistato il gioco per PC lo ha portato a termine, sbloccando l'obiettivo "La fine", o "The End" in inglese. Più precisamente, al momento di scrivere questa notizia, sono arrivati in fondo il 24,7% di giocatori.

Chiaramente non è l'obiettivo meno sbloccato. Ce ne sono altri che hanno percentuali ancora più basse. Ad esempio solo il 18,7% dei giocatori ha usato un attacco sfumato di livello 3 e solo il 17,5% ha sconfitto il Serpenphare. I meno sbloccati sono comunque gli obiettivi tipici dei completisti, ossia quello del raggiungimento del livello 99, quello del reperimento di tutti i diari delle spedizioni precedenti e quello della raccolta di tutti i dischi musicali.

Su PlayStation 5 la situazione appare migliore, ma va detto che le statistiche di Truetrophies riguardano solo gli utenti registrati, quindi il campione considerato è inferiore rispetto a quello di Steam, numericamente parlando. Nel caso, a raggiungere la fine sono stati il 32% dei giocatori tracciati.

In linea generale, si tratta di statistiche in linea con quelle di altri giochi. Com'è noto, sono spesso in pochi quelli che arrivano a concludere i titoli che acquistano, per i motivi più disparati.

Per il resto, vi ricordiamo che Clair Obscur: Expedition 33 è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Potete giocarlo anche su Game Pass, PC e Xbox, sottoscrivendo la fascia Ultimate dell'abbonamento. Se volete altre informazioni, leggete la nostra recensione dell'avventura di Maelle e soci.