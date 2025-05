Un nuovo State of Play di PlayStation potrebbe arrivare presto, per un giornalista

Secondo quest'altra fonte, uno State of Play sarebbe invece in programma molto presto: sarebbe infatti previsto per giugno , sebbene non ci sia ancora una data precisa da riferire al riguardo.

Grubb, giornalista di VentureBeat con un notevole curriculum in termini di previsioni corrette soprattutto per quanto riguarda gli eventi di presentazione, sembra smentire la voce diffusa da un altro leaker sul fatto che non ci sarebbero eventi da parte di Sony almeno fino a settembre .

Uno State of Play su Death Stranding 2?

Intorno al minuto 7 della nuova puntata del podcast di Jeff Grubb riportato qui sotto, il classico Game Mess, Grubb riferisce di aver sentito che PlayStation avrebbe in programma uno State of Play per giugno, riferendo peraltro che ottenere questa informazione è stato "difficile in maniera anormale".

Evidentemente Sony ha un po' stretto le maglie dell'informazione, cercando di non far trapelare prima del tempo possibili dettagli sulle proprie mosse. Secondo la fonte in questione, la compagnia stava tenendo in considerazione anche un possibile PlayStation Showcase, ma ha poi deciso per uno State of Play.

In effetti, considerando anche l'uscita di Death Stranding 2: On the Beach fissata per il 26 giugno, è abbastanza logico pensare a un evento di presentazione anche solo incentrato sul gioco di Kojima Productions, come spesso accade prima dell'uscita dei titoli di grosso calibro.

In ogni caso, attendiamo eventuali informazioni sui piani di Sony, con l'annuncio che però potrebbe arrivare anche a poche ore dalla presentazione, come spesso accade.