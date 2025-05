PS5 raggiunge un altro traguardo impressionate di console distribuite nel mondo, ma le vendite rallentano

I nuovi dati finanziari pubblicati da Sony per quanto riguarda il trimestre e l'anno fiscale conclusosi il 31 marzo dimostrano un altro traguardo impressionante di console distribuite, con 77,7 milioni di PS5 nel mondo, ma anche un calo generale nelle vendite.

Per quanto riguarda l'anno fiscale, nel complesso sono state 18,5 milioni le PS5 piazzate fino al 31 marzo rispetto ai 20,8 milioni dell'anno precedente, con 2,8 milioni in particolare nell'ultimo trimestre preso in esame, dimostrando ancora una volta un calo di 1,7 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Si tratta di un distacco che è rimasto sostanzialmente pari a quello che era stato registrato anche per il trimestre precedente, e che dimostra un andamento stabilmente più basso per quest'anno fiscale rispetto a quello precedente, per quanto riguarda l'hardware Sony.