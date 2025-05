Aumentano le vendite dei giochi PS5 e PS4 soprattutto in digitale, calano le esclusive first party

Nel complesso, le vendite sono aumentate soprattutto considerando i third party, portando peraltro anche a un aumento degli utenti attivi online su PlayStation Network , mentre sono diminuite le vendite dei first party.

Dopo aver visto l'andamento di PS5 dal punto di vista dell'hardware, con un nuovo traguardo impressionate di console distribuite ma anche un calo generale nelle vendite per il periodo preso in esame, guardiamo ora l'andamento del software per la console Sony, che dimostra anche questo luci e ombre.

Gli ultimi dati finanziari diffusi da Sony consentono anche di avere una visione più precisa sul fronte software, dimostrando che aumentano le vendite dei giochi PS4 e PS5 soprattutto in digitale , mentre si è registrato un calo in quelle relative alle esclusive first party , che in effetti latitano da un po' di tempo a questa parte.

Andamento generale positivo del software

Nell'anno fiscale preso in esame, terminato il 31 marzo 2025, Sony ha venduto 303,3 milioni di giochi per PS5 e PS4, in aumento rispetto ai 286,4 milioni dell'anno fiscale precedente, e in particolare 76,1 milioni di giochi nel trimestre conclusosi a fine marzo, altro aumento rispetto ai 72,6 milioni registrati nel medesimo periodo dell'anno precedente.

Una scena di Astro Bot

A fronte dell'aumento generale, sono però drasticamente calate le vendite di giochi first party: le esclusive di PlayStation Studios vendute nel trimestre preso in esame sono state 5,9 milioni, diminuite di più della metà rispetto ai 12,3 milioni di unità dello stesso periodo nell'anno precedente.

Questo ovviamente è dovuto al fatto che l'ultimo periodo è stato decisamente povero di nuove uscite da parte di Sony, che dovrebbe riprendersi in questo nuovo anno fiscale con l'arrivo di Death Stranding 2: On the Beach (sviluppato da Kojima Productions ma pubblicato da Sony) e Ghost of Yotei.

Da notare anche l'ulteriore incremento dei giochi digitali rispetto a quelli fisici: nell'anno fiscale, la percentuale di giochi digitali sul totale venduto è salita a 76%, con un netto incremento rispetto al 70% registrato l'anno precedente, consolidando un'inesorabile tendenza verso questo tipo di distribuzione a discapito dei giochi fisici in scatola.

Aumentati anche gli utenti attivi mensili su PlayStation Network, che nell'ultimo trimestre fiscale hanno raggiunto i 124 milioni, sebbene siano scesi rispetto al trimestre precedente che aveva fatto segnare il record di 129 milioni.