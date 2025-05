I giochi Xbox su PS5 dominano la classifica dei titoli più scaricati dal PlayStation Store in aprile

In particolare, i tre giochi di maggiore successo sono stati Forza Horizon 5 , The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered e ovviamente il solito Minecraft, ma sempre per quanto riguarda Xbox Game Studios compare anche Indiana Jones e l'Antico Cerchio nella top ten europea (è in posizione 11 in USA), oltre ovviamente a Call of Duty: Black Ops 6.

Questo dimostra il successo dell'espansione di Microsoft su altre piattaforme da gioco, almeno sul fronte software, che rappresenta a questo punto il settore principale su cui sembra che la compagnia voglia puntare per il prossimo futuro.

Tempi bizzarri

I primi tre giochi sono praticamente gli stessi su PS5 sia nella classifica USA che in quella europea, ma con posizioni differenti, mentre su PS4 resiste Red Dead Redemption 2 forse anche in virtù di ulteriori sconti lanciati in questi giorni, oltre a Minecraft che probabilmente ha ancora il traino del film.

Vediamo dunque la top ten dei giochi più scaricati da PlayStation Store in aprile per quanto riguarda PS5 in USA:

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered Minecraft Forza Horizon 5 MLB The Show 25 NBA 2K25 Clair Obscur: Expedition 33 Call of Duty: Black Ops 6 Grand Theft Auto V Assassin's Creed Shadows Devil May Cry 5 Special Edition

E per quanto riguarda PS5 in Europa:

Forza Horizon 5 The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered Minecraft Clair Obscur: Expedition 33 EA Sports FC 25 Grand Theft Auto V Assassin's Creed Shadows Indiana Jones e L'Antico Cerchio Split Fiction Call of Duty: Black Ops 6

Non stupisce l'ottima posizione di Clair Obscur: Expedition 33 visto il successo riscosso al lancio dal particolare JRPG del team francese Sandfall, mentre è curioso il ritorno di fiamma per Devil May Cry, probabilmente trainato dal lancio della serie TV su Netflix.