Elden Ring Nightreing domina la classifica USA di maggio, Forza Horizon 5 si conferma un grande successo su PS5

L'analista di mercato Matt Piscatella di Circana ha svelato su BlueSky la classifica dei giochi più venduti negli Stati Uniti a maggio , che vede trionfare Elden Ring: Nightreing e DOOM: The Dark Ages .

Assassin's Creed Shadows è nella top 3 dei giochi più venduti in USA nel 2025

Appena fuori dal podio troviamo The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, sceso dalla prima posizione conquistata il mese precedente, mentre Call of Duty: Black Ops 6 rimane stabile al quinti posto. Tralasciando le prime due posizioni, non ci sono state nuove uscite a maggio dal forte impatto commerciale: F1 25 si è piazzato al quindicesimo posto, mentre la Capcom Fighting Collection 2 è al diciannovesimo posto.

Si nota anche un importante cambio al vertice della classifica generale dei giochi più venduti nel 2025 in USA finora: Monster Hunter Wilds rimane in prima posizione, seguito dalla remaster di Oblivion, mentre Assassin's Creed Shadows supera Call of Duty: Black Ops 6 e si aggiudica il terzo posto.

Di seguito la top 20 dei giochi più venduti in USA a maggio: