The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered e Forza Horizon 5 sono i giochi più venduti ad aprile negli USA

Per quanto riguarda la riedizione del GDR di Bethesda non si tratta di un'informazione particolarmente sorprendente, dato che nelle scorse settimane abbiamo appreso che è diventato il terzo gioco più venduto negli Stati Uniti del 2025 , dietro a Monster Hunter Wilds e Assassin's Creed Shadows. Non solo, Piscatella ha aggiunto che le vendite di aprile di Oblivion Remastered equivalgono a quelle registrate dall'originale del 2006 dopo 15 mesi dall'uscita.

A quanto pare Microsoft ha di che festeggiare per le vendite dei suoi giochi lo scorso mese. Matt Piscatella ha condiviso su Bluesky la classifica dei titoli più acquistati ad aprile negli USA , che vede The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered al primo posto , seguito da Forza Horizon 5 al secondo .

Forza Horizon 5 sfreccia su PS5, Clair Obscur fuori dalla top 20

Sicuramente più sorprendenti i risultati di Forza Horizon 5, chiaramente influenzati dal lancio su PS5. Sapevamo che il gioco era andato alla grande in termini di pre-order, ma la seconda posizione della classifica in un periodo piuttosto affollato di uscite come quello attuale non era affatto un esito scontato. Non sono gli unici due giochi pubblicati da Microsoft nella top 20: Indiana Jones e l'Antico Cerchio è al sesto posto, seguito da Call of Duty: Black Ops al settimo.

Clair Obscur: Expedition 33, uno dei giochi più gettonati del momento, non figura in classica, in quanto si è piazzato nella top 35 (non è chiaro in quale posizione). A ogni modo, secondo Piscatella il titolo di Sandall Interactive ha ottenuto comunque buoni risultati ad aprile: è al 19° e 21° posto rispettivamente della classifica di engagemet di Circana per Xbox e Steam ed è tra i venticinque giochi più acquistati su PS5 in formato fisico. Va detto, che il titolo di Sandfall Interactive si sta facendo molta pubblicità grazie al passaparola estremamente positivo del pubblico, quindi potrebbe avere un ciclo commerciale più duraturo.

Uno scatto da The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Di seguito la top 20 dei giochi più venduti in USA ad aprile:

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered Forza Horizon 5 MLB: The Show** Minecraft* Assassin's Creed Shadows Indiana Jones e l'Antico Cerchio Call of Duty: Black Ops 6 WWE 2K25 NBA 2K25 PGA Tour 2K25 Monster Hunter Wilds Split Fiction The Last of Us Parte 2 EA Sports FC 25 GTA 5 Red Dead Redemption 2 The Elder Scrolls Online Elden Ring Kingdom Come: Deliverance 2 Hogwarts Legacy

*dati di vendita digitali su Switch non inclusi

*dati di vendita digitali su Xbox e Switch non inclusi