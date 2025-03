Forza Horizon 5 è primo nella classifica dei preorder del PlayStation Store in vari paesi, Italia inclusa

Forza Horizon 5 è senza dubbio una delle migliori produzioni degli Xbox Game Studios e a quanto pare i giocatori PlayStation non vedono l'ora di giocarci su PS5, dato che il gioco di corse di Playground Games al momento svetta in cima alla classifica dei prorder del PlayStation Store.

Nel momento in cui scriviamo Forza Horizon 5 è primo e secondo nella classifica dello store italiano rispettivamente con la Premium Edition e la Standard Edition, battendo pesi massimi come WWE 2K25, Assassin's Creed Shadows, Elden Ring Nightreign e MotoGP 25. Forza Horizon 5 è al primo posto anche in Regno Unito e, come segnalato da VGT Gaming, anche in Francia, Germania, Brasile e paesi orientali come Corea del sud e Giappone. Dove non è primo, è comunque nelle posizioni più alte, come ad esempio negli USA dove è terzo e quarto.