Forza Horizon 5 non sarà disponibile su PS5 in formato fisico

In risposta a un utente che chiedeva informazioni circa le copie fisiche, il team di Playground Games ha riferito che al momento non ci sono piani per delle versioni fisiche del gioco per la console ammiraglia di Sony.

Forza Horizon 5 arriva fine aprile su PS5 assieme a un grosso aggiornamento

È sottolineare che il messaggio afferma che "per il momento" non ci sono piani, il che significa che in futuro Microsoft e Playground Games potrebbero tornare sui loro passi e decidere di pubblicare una versione fisica di Forza Horizon 5, per quanto poco probabile.

La data di uscita Forza Horizon 5 su PS5 è fissata al 29 aprile ed è stata annunciata ieri assieme a un trailer che svela le novità in arrivo con l'aggiornamento Horizon Realms, che sarà gratuito su tutte le piattaforme. Sono anche aperti i preordini su PlayStation Store con varie edizioni disponibili, tra cui la Premium Edition che permette di accedere al gioco in anticipo il 25 aprile. Successivamente Playground Games ha svelato che le modalità grafiche su PS5 e le ottimizzazioni specifiche per la versione PS5 Pro.