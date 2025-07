Forza Horizon 5 va alla grande su PS5, ma la vera differenza la faranno i lanci simultanei

Infine entrerà in campo l'aspetto della novità , che sospettiamo conti ancora parecchio agli occhi degli appassionati di videogiochi: poter attendere il lancio di un Gears of War: E-Day in contemporanea anche su PS5, tanto per fare un esempio, potrebbe produrre risultati sorprendenti in termini di vendite.

Insomma, tutto fa pensare che la vera differenza la faranno i lanci simultanei : quando l'ormai consolidata strategia multipiattaforma della casa di Redmond vedrà i nuovi giochi first party debuttare in contemporanea su Xbox e PlayStation, allora si potrà valutare il reale potenziale di ogni produzione.

Quindi va tutto bene?

Se è vero che le vendite di Indiana Jones e l'Antico Cerchio su PS5 hanno un po' deluso, considerando la straordinaria qualità del tie-in firmato MachineGames e il suo porsi come un'avventura single player narrativa, perfettamente nelle corde della tradizione PlayStation, sembra che le cose stiano cominciando a girare per i giochi Xbox sulla piattaforma Sony.

Come detto, dunque, il prossimo passo è rappresentato dai lanci simultanei: uno avverrà a breve con Gears of War: Reloaded, in arrivo il 26 agosto, ma è chiaro che l'attenzione è rivolta ai più grandi progetti in cantiere di Microsoft e Bethesda: il già citato Gears of War: E-Day, Fable, Clockwork Revolution e il prossimo The Elder Scrolls.

Sarà in quel momento che l'approccio multipiattaforma di Xbox darà davvero i suoi frutti? Oppure queste operazioni rimarranno un semplice modo per "arrotondare" gli incassi realizzati con gli abbonamenti al Game Pass, un po' come le versioni PC delle esclusive PlayStation? Parliamone.