Iniziata la produzione della serie TV di Harry Potter, festeggiata con la prima foto di Harry

Le ultime notizie sul cast hanno svelato anche quattro nuovi attori dello show: Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Amos Kitson in quello di Dudley Dursley, Louise Brealey (Sherlock, Back) come Madama Rolanda Bumb e Anton Lesser (Andor, Game of Thrones) nel ruolo dell'iconico fabbricante di bacchette Garrick Olivander.

Un cast ricchissimo

In precedenza, sono stati annunciati: Arabella Stanton nel ruolo di Hermione Granger, Alastair Stout in quello di Ron Weasley, Janet McTeer come Minerva McGranitt, Luke Thallon come Quirinus Raptor, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Paapa Essiedu in quello di Severus Piton, Paul Whitehouse come Argus Gazza e John Lithgow nel ruolo di Albus Silente.

Altri attori della serie Harry Potter

HBO ha annunciato per la prima volta il reboot televisivo di Harry Potter nel 2023, svelando i piani per quella che sarà una "serie decennale" e che adatterà tutti e sette i libri di J.K. Rowling.

La serie è scritta e prodotta da Francesca Gardiner (Succession, His Dark Materials), con il regista Mark Mylod che sarà produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi. La produzione è una collaborazione tra HBO, Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. I produttori esecutivi includono anche l'autrice di Harry Potter, J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts per Brontë Film and TV, insieme a David Heyman (serie di film di Harry Potter, Paddington) per Heyday Films.

L'attesissima serie dovrebbe debuttare nel 2027 su HBO e sulla nuova piattaforma di streaming HBO Max, che dovrebbe arrivare anche in Italia. Chissà che impatto avranno le polemiche su alcune scelte di cast sull'opera finita.