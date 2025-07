Xperia sempre più raro in Europa: ridotta la distribuzione, addio agli smartphone Sony?

Uno degli indizi più evidenti proviene dalla Finlandia , dove l'ultimo modello, Xperia 1 VII, non è mai stato lanciato. Questa carenza di distribuzione potrebbe portare l'azienda a ridurre sempre di più la distribuzione dei modelli, arrivando, probabilmente, ad un futuro addio completo dei Sony Xperia in Europa.

Il futuro della linea Xperia di Sony nel mercato europeo appare sempre più nebuloso. Sebbene l'azienda non abbia ufficializzato un ritiro completo, diversi segnali suggeriscono un progressivo disimpegno. La disponibilità estremamente limitata dei nuovi modelli nei principali paesi europei solleva dubbi sulla reale intenzione di Sony di continuare a investire in questo settore nel vecchio continente .

Situazione difficile anche in Italia

Una situazione complessa è stata riscontrata anche in Italia, dove la ricerca del termine "Xperia" sul portale nazionale di Sony non produce alcun risultato, nemmeno per gli accessori. In passato, anche se i dispositivi non erano disponibili, erano comunque presenti come pagine prodotto: ora, invece, tutto è scomparso.

Sony Xperia 1 VI

In Francia e Germania, mercati tradizionalmente più solidi, i modelli Xperia sono ancora elencati, ma risultano perlopiù non disponibili. Solo l'Xperia 10 VI sembra ancora reperibile. L'assenza dell'Xperia 1 VI e la mancata introduzione del successivo 1 VII alimentano la percezione di un progressivo ritiro, più che di una semplice pausa logistica.