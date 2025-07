The Elder Scrolls 6 prenderà una strada diversa da quella che avrebbe imboccato il team storico

Mentre siamo tutti qui in attesa di avere notizie su The Elder Scrolls 6 , il veterano di Bethesda Game Studios, Kurt Kuhlmann, ha svelato qualche vago dettaglio sul gioco. In particolare, ha parlato della direzione presa dal team di sviluppo attuale e del fatto che non è ancora del tutto sicuro di come si sentirà al riguardo. Ne ha discusso in una recente intervista con Reece "Kiwi Talkz" Reilly su YouTube.

Il maestro della lore

Kuhlmann è conosciuto come il "maestro della lore" delle Elder Scrolls e ha lavorato, tra gli altri, ad Oblivion e Skyrim. Secondo lui, di fronte a The Elder Scrolls 6 si sentirà come si è sentito provando The Elder Scrolls Online, un titolo cui non ha contribuito direttamente.

"Hanno il loro team. Hanno le loro idee. Non ne siamo più responsabili." Ha spiegato. "Ormai è nelle loro mani e faranno qualcosa di diverso da quello che avremmo fatto noi, il che non significa che sia un male, ovviamente."

"The Elder Scrolls 6, stesso discorso," ha spiegato Kuhlmann. "Stanno creando qualcosa di diverso da quello che avrei fatto io, e quindi non so come mi sentirò quando lo vedrò, capisci?" L'ex sviluppatore vivrà quindi The Elder Scrolls 6 proprio come tutti noi, senza alcuna conoscenza di ciò che verrà: "Sarà sicuramente un'esperienza nuova per me... Non so nulla di come sia il gioco."

Kuhlmann non è angosciato dal non sapere nulla. Anzi, lo preferisce. "Probabilmente è meglio che io non sappia, no? Anche se mi fosse permesso di sapere, non potrei farci nulla. Che mi piaccia o non mi piaccia, è fuori dal mio controllo."