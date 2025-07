Chrome dice addio a macOS 11: fine del supporto con la versione 139

Nonostante Apple abbia interrotto il supporto a questo sistema operativo già nel novembre 2023, Google ha continuato a offrire aggiornamenti e patch di sicurezza per quasi due anni aggiuntivi . Si tratta, dunque, di una notizia importante per coloro i quali usano dei dispositivi con questo sistema operativo che, a breve, saranno impossibilitati nell'utilizzare il motore di ricerca dell'azienda di Mountain View.

Google ha annunciato che il browser Chrome non supporterà più macOS 11 Big Sur a partire dalla versione 139, il cui rilascio è previsto per il 30 luglio 2025 . Questo significa che Chrome 138 sarà l'ultima versione compatibile con Big Sur.

Nelle note di rilascio di Chrome 139, Google sottolinea l'importanza di utilizzare Chrome su un sistema operativo ancora supportato ufficialmente dal produttore. Anche se Chrome continuerà a funzionare su Big Sur, non riceverà più aggiornamenti, nuove funzionalità o correzioni di sicurezza .

macOS 11, noto anche come Big Sur, è stato annunciato nel giugno 2020 e rilasciato ufficialmente a novembre dello stesso anno. È stato un aggiornamento significativo che ha introdotto una nuova interfaccia utente e miglioramenti delle prestazioni. Tuttavia, con l'arrivo di macOS 12 Monterey nel 2021 e successivamente di Ventura, Sonoma e il recente Sequoia, la quota di utenti attivi su Big Sur si è notevolmente ridotta .

La versione minima richiesta per Chrome 139

Curiosamente, la versione minima richiesta per Chrome 139 sarà macOS 12 Monterey, che a sua volta ha terminato il supporto ufficiale da parte di Apple quasi un anno fa. Inoltre, l'annuncio della rimozione del supporto per Big Sur è apparso sulla piattaforma Chrome Status, ma non è stato aggiornato da oltre un mese.

Per garantire la sicurezza e la compatibilità delle applicazioni, è fortemente consigliato utilizzare versioni recenti del sistema operativo. Attualmente, Apple supporta macOS 13 Ventura, macOS 14 Sonoma e il nuovissimo macOS 15 Sequoia. Tra le ultime novità in termini di sistemi operativi, segnaliamo i dettagli relativi al nuovo macOS 26.