iPhone 17 entra in produzione di prova in India: Apple punta alla parità con la Cina al lancio

Apple si prepara a un cambio di passo nella sua strategia produttiva globale. Secondo quanto riportato da The Economic Times, Foxconn ha iniziato a importare in India i primi componenti dell'iPhone 17 per avviare la produzione di prova. Si tratta di un passo cruciale in vista del lancio ufficiale previsto per settembre 2025. Tra i pezzi già arrivati figurano display, vetri protettivi, scocche meccaniche e moduli fotocamera integrati: tutti elementi chiave per la costruzione dello smartphone. Le spedizioni - partite lo scorso giugno - rappresentano circa il 10% del totale degli import dalla Cina da parte di Foxconn, mentre il restante è ancora destinato ai modelli precedenti come iPhone 14 e iPhone 16.

Secondo gli esperti del settore, il volume di componenti giunti negli stabilimenti indiani indica chiaramente che ci si trova nelle fasi iniziali di pre-produzione. La produzione di massa dovrebbe partire invece ad agosto, giusto in tempo per garantire la disponibilità al lancio globale previsto per l'autunno. Si tratta di un'ulteriore conferma della volontà di Apple di rafforzare la propria presenza produttiva in India, riducendo progressivamente la dipendenza dalla Cina in un contesto geopolitico sempre più complesso e instabile.