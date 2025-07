Foxconn richiama in Cina centinaia di lavoratori dai suoi stabilimenti indiani

Foxconn ha ordinato a oltre 300 dipendenti cinesi di rientrare dalla produzione di iPhone in India. La decisione interessa la stragrande maggioranza dello staff cinese presente negli stabilimenti indiani , lasciando nel Paese solo alcuni membri di supporto provenienti da Taiwan. Le motivazioni dietro a questo rientro massiccio non sono state rese pubbliche, ma i segnali suggeriscono tensioni strategiche tra Pechino e Nuova Delhi su know-how e produzione tecnologica.

Quali sono i motivi dietro tale manovra?

Alcuni funzionari cinesi avrebbero fatto pressioni per limitare il trasferimento di competenze e tecnologie verso l'India. Si tratterebbe quindi di una mossa geopolitica, con cui Pechino cerca di salvaguardare il proprio primato nella manifattura avanzata, proprio mentre il governo indiano accoglie con favore nuovi investimenti nel settore tecnologico.

iPhone 16 Pro e Pro Max

Solo poche settimane fa, infatti, Foxconn ha ottenuto il via libera per costruire in India uno stabilimento da 435 milioni di dollari dedicato alla produzione di semiconduttori. Una struttura strategica per diversificare la catena di approvvigionamento e potenziare la presenza industriale in un mercato sempre più rilevante per Apple.