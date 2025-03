Anche l'azienda che assembla iPhone ha una sua IA: arriva FoxBrain di Foxconn

Una nuova intelligenza artificiale è pronta a fare il suo debutto. Si chiama "FoxBrain" ed è un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) sviluppato da Foxconn per ottimizzare la produzione e la gestione della catena di approvvigionamento. Foxconn è infatti il gigante dell'elettronica con sede a Taiwan noto per l'assemblaggio di iPhone per Apple.

Cosa possiamo aspettarci da Foxbrain

Foxconn prevede di rendere FoxBrain open-source, consentendo la collaborazione con i partner del settore. Secondo l'azienda, il modello, basato su Llama 3.1 di Meta, offre prestazioni vicine agli "standard leader a livello mondiale".

Young Liu, presidente di Foxconn

L'obiettivo di Foxconn è quello di utilizzare FoxBrain per migliorare l'efficienza e la produttività delle sue operazioni, automatizzando compiti complessi e fornendo informazioni dettagliate sui processi produttivi. L'azienda si aspetta che l'adozione di FoxBrain porti a una riduzione dei costi e a un miglioramento della qualità dei prodotti.

Foxconn non è la prima azienda a sviluppare un modello linguistico per applicazioni industriali. Diverse aziende, tra cui Google e Microsoft, stanno investendo nello sviluppo di LLM per settori come la produzione, la logistica e la sanità. L'ingresso di Foxconn in questo mercato evidenzia la crescente importanza dell'intelligenza artificiale nel settore manifatturiero e dimostra come l'intelligenza artificiale stia diventando sempre più pervasiva, trovando applicazioni in diversi settori.

