Stardew Valley ha una mod che aggiunge i personaggi di Baldur's Gate 3 per nuove opzioni romantiche e non solo

Che cosa mette in comune Stardew Valley con Baldur's Gate 3? L'attenzione alle relazioni romantiche probabilmente, ed è anche su questa base che il modder BV ha deciso di lanciare la mod Baldur's Village, che di fatto introduce personaggi ed elementi di Baldur's Gate 3 in Stardew Valley, ampliando in questo modo i possibili rapporti.

Le "romance", per così dire, sono diventate un elemento importante per molti giocatori sia all'interno di uno che dell'altro gioco, e questa mod riesce a trovare proprio il punto di connessione tra due titoli tanto differenti come struttura e atmosfere, ma uniti da questa ricerca delle relazioni sentimentali.

Tuttavia, queste non sono le uniche caratteristiche della mod, che aggiunge al momento 20 NPC, 6 nuove ambientazioni, vari eventi dinamici, negozi, oggetti e altro, tutto a tema Baldur's Gate 3 ma calato all'interno della realtà di Stardew Valley.