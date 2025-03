Google Pixel 9 è in fortissimo sconto su Amazon Italia

Se dovete cambiare smartphone e volete un modello di alto livello ma risparmiando il più possibile, allora dovreste dare un'occhiata alla promozione di Amazon Italia per il Google Pixel 9 da 128 GB. Attualmente - rispetto la prezzo consigliato - lo sconto di Amazon è del 30% a cui si sommano 50€ di sconto al check-out (il prezzo diventa quindi 579€): l'offerta è però valida unicamente per il modello in nero. Se siete abbonati a Prime Student, ottenete 50€ extra (portando il prezzo a 529€). Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prezzo consigliato è 899€. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.