Pre-ordina Mortal Kombat: Legay Kollection nella sua Deluxe Edition al prezzo minimi garantito su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di pre-ordinare la Deluxe Edition della Legay Kollection di Mortal Kombat al prezzo minimo garantito sulla piattaforma, ovvero 69,99€ . La data d'uscita del gioco è fissata per il 12 dicembre 2025 . Puoi effettuare il pre-order di Mortal Kombat: Legacy Kollection direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: La Mortal Kombat: Legacy Kollection - Deluxe Edition includerà una Steelbook e altri contenuti esclusivi . Tutti i fan della saga sono in attesa di questa edizione che andrà a racchiudere tutta la storia di una delle serie di picchiaduro e in generale dell'intera industria videoludica, più famose e amate di sempre.

Ulteriori dettagli sul gioco

Rivivi le origini leggendarie di Mortal Kombat con una raccolta imperdibile che riunisce i classici arcade e le amate versioni per Super NES e Sega Genesis. L'esperienza si arricchisce con uscite rare e apprezzate dai fan su Game Boy, Game Gear, Sega 32X, Game Boy Advance e altre piattaforme. Il pacchetto include anche un documentario interattivo che svela i retroscena della saga: interviste esclusive e inedite con gli sviluppatori originali.

Il gioco offre battaglie online potenziate dal rollback netcode, una tecnologia progettata per mantenere la precisione di ogni mossa anche contro avversari a grande distanza, garantendo un'esperienza fluida e competitiva. La raccolta presenta inoltre storie dettagliate dei personaggi e linee temporali complete che ripercorrono l'epica narrazione di Earthrealm, Edenia e Outworld.