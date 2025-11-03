Mortal Kombat Legacy Kollection pare avere molti problemi al lancio: alcuni fan ottengono un rimborso

Mortal Kombat: Legacy Kollection di Digital Eclipse non sta incontrando il favore degli appassionati: su Steam, infatti, il videogioco ha una valutazione "Nella media" e più precisamente solo il 45% di voti positivi.

Le critiche principali sono legate al ritardo dell'input che, secondo le segnalazioni, non solo è presente in ogni gioco della collezione, ma ha un impatto anche sui menù. Inoltre, il multigiocatore online soffre di diversi problemi, come l'impossibilità di sfidare direttamente i propri amici e di creare lobby, oltre che alcuni limiti con il rollback netcode che causano alcuni glitch sonori.

Va detto che Digital Eclipse ha già confermato che una modalità Online Arcade che permette di creare stanze private e pubbliche per invitare i giocatori, con un massimo di 16 utenti alla volta, è in lavorazione. Includerà anche l'opzione di giocare a diversi titoli della Kollection in un colpo solo. L'arrivo è previsto "alcune settimane dopo il lancio".