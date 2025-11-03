0

Mortal Kombat Legacy Kollection pare avere molti problemi al lancio: alcuni fan ottengono un rimborso

I giocatori che al lancio hanno deciso di dedicarsi alla Mortal Kombat Legacy Kollection si sono resi conto che l'opera ha qualche problema tecnico: ecco cosa sta accadendo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   03/11/2025
I personaggi della Mortal Kombat Legacy Kollection
Mortal Kombat: Legacy Kollection
Mortal Kombat: Legacy Kollection
Mortal Kombat: Legacy Kollection di Digital Eclipse non sta incontrando il favore degli appassionati: su Steam, infatti, il videogioco ha una valutazione "Nella media" e più precisamente solo il 45% di voti positivi.

Le critiche principali sono legate al ritardo dell'input che, secondo le segnalazioni, non solo è presente in ogni gioco della collezione, ma ha un impatto anche sui menù. Inoltre, il multigiocatore online soffre di diversi problemi, come l'impossibilità di sfidare direttamente i propri amici e di creare lobby, oltre che alcuni limiti con il rollback netcode che causano alcuni glitch sonori.

Va detto che Digital Eclipse ha già confermato che una modalità Online Arcade che permette di creare stanze private e pubbliche per invitare i giocatori, con un massimo di 16 utenti alla volta, è in lavorazione. Includerà anche l'opzione di giocare a diversi titoli della Kollection in un colpo solo. L'arrivo è previsto "alcune settimane dopo il lancio".

Alcuni giocatori ottengono rimborsi per la Mortal Kombat: Legacy Kollection

I problemi sono così rilevanti che alcuni giocatori su console hanno provato a ottenere un rimborso, pur avendo già avviato il videogioco, e sono riusciti a ottenerlo.

I got a refund for the Mortal Kombat Legacy Kollection
byu/Natural_Parsnip_5291 inPS5

In rete sono presenti testimonianze da giocatori PlayStation, Xbox e Nintendo. Non possiamo però affermare che le tre compagnie stiano su larga scala concedendo il rimborso ai giocatori: è possibile che gli utenti che hanno segnalato le proprie esperienze siano stati semplicemente fortunati.

Speriamo comunque che gli sviluppatori migliorino il videogioco ed eliminino i problemi segnalati dai fan. Nel frattempo, vi lasciamo al trailer di lancio di Mortal Kombat: Legacy Kollection.

